Märkte, Museen und Mehr: Weihnachtszeit im Universalmuseum Joanneum

Die Adventzeit im Universalmuseum Joanneum bietet auch in diesem Jahr ein breites Angebot an Märkten, Familienprogrammen, künstlerischen Formaten und winterlichen Führungen in Graz und Stainz.

Besucher können im Joanneumsviertel stimmungsvolle Marktlandschaften erleben, in unterschiedlichen Museen kreativ werden oder jahrhundertealten Bräuchen nachspüren. Viele Angebote richten sich insbesondere an Familien und laden zu gemeinsamen Erlebnissen in der Vorweihnachtszeit ein.

Kunst, Bücher und Märkte im Joanneumsviertel

Im Joanneumsviertel lädt derzeit ein vielfältiges Adventprogramm zum Flanieren und Entdecken ein: Bis 23. Dezember lädt der Kunsthandwerksmarkt ARTvent im Lesliehof dazu ein, handgemachte Geschenkideen zu entdecken – geöffnet von Montag bis Samstag, jeweils von 11 bis 19 Uhr, sonntags von 12 bis 18 Uhr. Ebenfalls bis 23. Dezember hat der Adventmarkt im Joanneumsviertel täglich von 15 bis 22 Uhr geöffnet: In stimmungsvoller Beleuchtung sorgen steirische Gastronomiebetriebe für ein gemütliches, kulinarisches Adventerlebnis mitten in Graz. Noch bis 30. Dezember bietet der Kunstbücherflohmarkt im Foyer der Neuen Galerie Graz täglich von 10 bis 18 Uhr Ausstellungskataloge, Monografien und Kunstzeitschriften aus dem Bestand der Kunstbibliothek zu günstigen Preisen an.

Es weihnachtet im Schloss Stainz – Adventzauber für Groß und Klein

Im Rahmen des Adventmarktes im Schloss Stainz erwartet Besucher*innen ein vielfältiges Programm in Jagdmuseum, Landwirtschaftsmuseum und Erzherzog Johann Museum. Kinderworkshops, Lesungen, Themenführungen und ein Christkindlpostamt sorgen für einen stimmungsvollen Start in die Adventzeit. Termin: Am 29. und 30. November von 10 bis 18 Uhr.

©Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek „Honigliche Weihnachtszeit“ im Volkskundemuseum am Paulustor und im Gut Schlossberg verbindet Einblicke in historische Weihnachtsbräuche mit gemeinsamem Lebkuchenbacken und regionalen Spezialitäten.

Honigliche Weihnachtszeit 2025 An den vier Adventsamstagen, 14.30–17.00 Uhr, Volkskundemuseum am Paulustor & Gut Schlossberg Im Volkskundemuseum am Paulustor erhalten die Teilnehmenden zunächst Einblicke in historische Weihnachtsbräuche, alte Rituale und die Atmosphäre der Rauchstube. Danach werden im Gut Schlossberg gemeinsam Lebkuchen gebacken und regionale Adventspezialitäten verkostet. Das Programm verbindet Tradition, Kulinarik und gemeinsames Gestalten zu einem stimmungsvollen Adventerlebnis für Groß und Klein. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Familien mit Kindern ab 3 Jahren und ermöglicht einen entschleunigten Zugang zu adventlicher Tradition, regionaler Kulinarik und historischem Wissen. Kosten: 32 € (Erwachsene) / 17 € (Kinder)

Anmeldung: Graz Tourismus, Herrengasse 16, +43/316/8075-0, info@graztourismus.at