Kollision in Grazer Elisabethstraße: Wagen gegen Ampel geschleudert

Am Freitagabend, 28. November 2025, ereignete sich in der Grazer Elisabethstraße ein Verkehrsunfall, nachdem eine Autofahrerin offenbar das Rotlicht einer Ampelanlage missachtet hatte.

Gegen 21.30 Uhr bog eine 36-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Fahrzeug von der Elisabethstraße kommend nach links in die Seebachergasse ein. Laut ihren eigenen Angaben dürfte sie das Rotlicht der Ampelanlage übersehen haben. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 21-jähriger Mitfahrer. Zur selben Zeit fuhr eine 60-jährige Grazerin auf der Seebachergasse geradeaus über die Kreuzung, für sie zeigte die Ampel Grünlicht.

60-Jährige leicht verletzt

Es kam zur Kollision mit der rechten Fahrzeugfront der 36-Jährigen, wodurch deren Wagen gegen die Ampelanlage geschleudert wurde. Die 60-Jährige wurde leicht verletzt und vom Roten Kreuz zur ambulanten Behandlung ins LKH Graz gebracht. Die 36-Jährige und ihr Beifahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie wurden von einem Abschleppunternehmen entfernt. Die bei beiden Fahrzeuglenkerinnen durchgeführten Alkotests verliefen negativ.