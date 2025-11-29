Warum ein goldener Riesenfuß vor der Grazer Oper thront

Seit einiger Zeit prangt ein riesiger goldener Fuß direkt beim Eingang der Grazer Oper. Hast du dich auch schon gefragt, was dahinter steckt?

Bei der riesigen, glänzenden und vor allem unübersehbaren Skulptur handelt es sich um den „vergoldeten Fuß eines Kolosses“. Die Oper Graz verwandelt sich nämlich anlässlich einer Produktion in einen kolossalen menschlichen Körper. Geleitet von Dantes Göttlicher Komödie und der Musik von Philip Glass und Arvo Pärt, führt die Tanzproduktion „La Divina Comedia“ ab 17. Jänner 2026 auf eine Reise durch Hölle und Fegefeuer, bis ins Paradies.

Über Divina Commedia

Die Göttliche Komödie, Divina Commedia, ist das Hauptwerk des italienischen Dichters Dante Alighieri (1265–1321) und gilt als die bedeutendste Dichtung der italienischen Literatur. Dante beschreibt darin Stationen einer Wanderung durch eine jenseitige Welt, durch Hölle und Fegefeuer bis ins Paradies. Choreographin Estefania Miranda nutzt Dantes Göttliche Komödie als literarische Vorlage für eine „raumgreifende“, zweiteilige Choreographie, die das Publikum auf eine sinnliche Entdeckungsreise durch das Opernhaus führt und letztendlich im Paradies – dem Zuschauerraum – endet.