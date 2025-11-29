25.000 Lichter: Christbaum am Grazer Hauptplatz wird heute illuminiert

Der Christbaum am Grazer Hauptplatz wird am heutigen Samstag feierlich illuminiert. Er erstrahlt dann täglich von 16 bis 23 Uhr. An Heiligabend und in der Silvesternacht leuchtet er etwas länger, nämlich bis 2 Uhr früh.

Der heurige Christbaum für den Grazer Hauptplatz – eine rund 28 Meter hohe, etwa 150 Jahre alte Fichte aus dem Forstbetrieb Carl Prinz von Croÿ – Forst St. Oswald, – wurde von der Steiermärkischen Landarbeiterkammer anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens gespendet. Er stammt vom Fuße der Koralpe, rund 1.400 Meter hoch gelegen und mit Blick auf den Großen Speikkogel. Für den weihnachtlichen Glanz sorgt wie jedes Jahr die Energie Graz, die den Baum mit über 25.000 Lichtern in liebevoller Handarbeit festlich dekoriert.