©Graz Tourismus - Harry Schiffer
Das Bild auf 5min.at zeigt den Advent in der Erlebnisregion Graz.
Die Christbaumbeleuchtung und die Eiskrippe eröffnen am Samstag
Graz
29/11/2025
Advent-Highlights
Rund 34 Tonnen Eis: Eiskrippe im Grazer Landhaushof eröffnet

Heute stehen gleich zwei Highlights des Grazer Advents an: Der Christbaum am Hauptplatz wird feierlich illuminiert und die Eiskrippe im Landhaushof kann nun bestaunt werden.

Die Eiskrippe im Grazer Landhaushof zählt zu den Klassikern von „Advent in Graz“ und weckt Jahr für Jahr – sogar weltweit – Begeisterung bei Weihnachtsliebhabern. Der renommierte finnische Eiskünstler Kimmo Frosti verwandelt mit seinem internationalen Eisschnitzer-Team über 33,3 Tonnen kristallklares Eis in ein einzigartiges Kunstwerk. Nach der Dämmerung wird die Eiskrippe von der stimmungsvollen Beleuchtung besonders schön in Szene gesetzt.

