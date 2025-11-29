Comedy-Star Mario Barth macht Halt in Graz

Er ist der erfolgreichste Comedian Deutschlands und eine absolute Zuschauermagnet: Mario Barth. Mit seinem Programm "Männer sind nichts ohne die Frauen" macht er auch einen halt in Graz.

„9,6 Millionen Menschen haben Mario Barth bisher bei seinen acht Bühnenprogrammen live erlebt. Mit „Männer sind nichts ohne die Frauen“ geht er stramm auf die Zehnmillionenmarke zu. Das hat kein Comedian vor ihm geschafft“, schreibt Öeticket auf ihrer Webseite. Auch in Graz macht er einen Tourstopp. Wann? Am Freitag, 20. Februar 2026 um 20 Uhr in der Stadthalle Graz. Hier ein kleiner Einblick in seine Shows:

„Männer sind nichts ohne die Frauen“

„Über 600.000 begeisterte Fans haben ihn allein in den letzten zwei Jahren live gesehen, überall sensationelle Stimmung. Jetzt kündigt er bereits die nächste Tour mit einem brandneuen Programm an: „Männer sind nichts ohne die Frauen““, so weiter. Das Thema? Es geht um Männer und Frauen.