VOTING 2025: Welcher Grazer Christkindlmarkt ist der Schönste?

Die Adventzeit in Graz ist magisch: 18 Christkindlmärkte laden ein, die Vorfreude auf Weihnachten so richtig zu genießen.

Die Adventzeit in Graz ist ein wahres Wintermärchen: Insgesamt 18 Christkindlmärkte locken mit einzigartigem Flair, kulinarischen Highlights und kreativen Geschenkideen. Von traditionell bis modern, von urban bis urig – hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Doch welcher Markt ist der schönste? Jetzt mitentscheiden und für deinen Lieblingsmarkt abstimmen!

Die Grazer Christkindlmärkte im Überblick ARTvent im Lesliehof: Der Advent im Joanneumsviertel bietet eine entspannte, urbane Alternative zu den klassischen Märkten in Graz. Kunsthandwerksmarkt am Färberplatz: Ein Paradies für Kreative: Handgemachte Unikate und Kleinserien aus Holz, Ton, Glas oder Metall sowie Naturkosmetik und Mode machen diesen Markt zu einem besonderen Highlight. Christkindlmarkt am Südtiroler Platz: Gemütlich und urig: Die beheizte Steirerhütte, die bemalte Christbaumkugel und ein historischer Schlitten machen diesen kleinen Markt zu etwas ganz Besonderem. Grieskindlmarkt am Nikolaiplatz: Nachhaltigkeit im Fokus: Hier findest du regionale Geschenke, Glühwein und Punsch, Weihnachtskekse und Apfelstrudel, Waffeln und Flammkuchen – mit einem klaren Bekenntnis zu ökologischem Denken und „Less Waste“. Winter Wonderlend am Mariahilferplatz: Ein modernes Konzept mit neuem Lichtdesign: Hier verschmelzen weihnachtliche Tradition und Kultur zu einem harmonischen Fest. Advent am Eisernen Tor: Besinnlichkeit, Ruhe, gemütliches Beisammensein. Rund 20 Stände bieten Kunsthandwerk, regionale Speisen und Getränke aus verschiedenen steirischen Regionen, untermalt von einem tollen Lichtkonzept. „Aufsteirern“-Weihnachtsmarkt am Schlossberg: Tradition trifft auf Panorama: Regionale Spezialitäten und handgefertigte Produkte werden hier inmitten einer traumhaften Kulisse angeboten. Weihnacht am Karmeliterplatz: Stimmungsvolle Lichtprojektionen und regionale Genussprodukte verzaubern den Karmeliterplatz. Inmitten des urbanen Flairs kannst du hier bei Live-Musik und kulinarischen Köstlichkeiten eine besinnliche Auszeit genießen. Kinderadvent Kleine Neutorgasse: Beim Kinder-Advent in der Kleinen Neutorgasse vor der Franziskanerkirche leuchten Kinderaugen beim Anblick von Karussell, Nostalgie-Riesenrad, Riesenschneemann und Süßwaren. Grazer Winterwelt: Die 3.000 m² große Eisfläche, das Adventparadies und die bezaubernde Winter-Lichterwelt schaffen die perfekte Kulisse für unvergessliche Wintermomente. Gutes aus aller Welt am Tummelplatz: Kunsthandwerk, das Geschichten erzählt: Hier gibt es Selbstgefertigtes und Unikate aus fernen Ländern – perfekt für alle, die das Besondere suchen. Advent am Glockenspielplatz: Steirische Spezialitäten, Glühwein und hausgemachtes Kunsthandwerk laden zum Verweilen und Genießen ein – ein Geheimtipp für Adventstimmung abseits des Trubels. Christkindlmarkt am Franziskanerviertel: Dieser Markt wird für seine familiäre Atmosphäre und die beschauliche Lage geschätzt. Er bietet traditionelle Weihnachtsstände und ist perfekt für alle, die eine ruhige und gemütliche Atmosphäre suchen. Adventmarkt am Mehlplatz: Ein Markt wie ein Kunstwerk: Tagsüber zeigen die Design-Adventhütten ihre handgemachten Schätze, abends funkeln sie wie leuchtende Kristalle. Advent am Glockenspielplatz: Charmante Tradition und steirisches Brauchtum verzaubern mit heimischem Kunsthandwerk, gemeinsamen Adventkranzbinden und dem Besuch von Nikolo & Krampus. Advent im Joanneumsviertel: Kulinarik trifft Kultur: Hochwertiges Kunsthandwerk und Köstlichkeiten von den besten steirischen Gastronomen machen diesen Markt zu einem urbanen Erlebnis. Adventlounge in der Schmiedgasse: Gemütlich und genussvoll: In der Adventlounge kannst du dich bei hochwertigem Punsch und kulinarischen Köstlichkeiten in stilvoll gestalteten Hütten zurücklehnen. Der Markt bietet eine entspannte Atmosphäre mit Loungebereichen, die zum Verweilen einladen. Charity Christkinderlmarkt für „Steirer helfen Steirern“: Der Charity Christkindl Markt steht unter dem Motto Handcraft mit Herzblut für „Steirer helfen Steirer“ und „Kärntner in Not“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.11.2025 um 17:10 Uhr aktualisiert