Tennenmälzerei wird zum Winter-Hotspot

Die Winter-Extravaganza bringt am 5. und 6. Dezember 2025 Leben in die Tennenmälzerei: Adventmarkt, Kulinarik, Musik, Kreativangebote, Familienprogramm und am 6. Dezember der Nikolo. Am 5. Dezember steigt ab 17 Uhr eine Weihnachtsdisco mit DJ Jimi Lend. Ergänzend dazu laufen vom 20. bis 23. Dezember die interaktiven Audiowalks shifting common grounds, ein TaO!-Projekt, das in Co-Creation mit Schülern der AHS Reininghaus entstand und den Stadtteil mit neuen Perspektiven erlebbar macht.

Mit dem Reininghaus-Chor

Beide Formate stärken das kulturelle Miteinander in Reininghaus. Die Tennenmälzerei spielt dabei eine zentrale Rolle: oben Sitz des Stadtteilmanagements, unten Raum für Veranstaltungen. Mitwirken wird auch der Reininghaus-Chor, der seit 2022 den Stadtteil prägt und am 6. sowie am 17. Dezember auftritt.