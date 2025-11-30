Schneefallgrenze sinkt: Kaltfront bringt Glatteis und weiße Flocken

Laut Wetterprognosen steuert mit Wochenstart eine Kaltfront auf Österreich zu. Am Montag sinkt die Schneefallgrenze in der Steiermark auf 900 m Höhe. Wie sich das Wetter im Verlauf der Woche weiter entwickelt, erfährst du hier.

Am heutigen Sonntag durften die Steirer schon mit morgendlichen Sonnenschein, aber auch mit frostigen Temperaturen zwischen -8 und -2 Grad in den Tag starten. „Aus Westen machen sich zunächst nur ein paar dünne Wolken in hohen Schichten bemerkbar, erst spät am Nachmittag werden die Wolken in der westlichen Obersteiermark mehr und etwas dichter“, so äußert sich die GeoSphere Austria zum weiteren Verlauf des Tages. Die Tageshöchstwerte kommen auf -2 bis 7 Grad.

Kaltfront leitet neue Woche ein

Am Montag überquert dann überquert Österreich eine schwache Kaltfront. „Vom Ausseer Land über das Ennstal bis Mariazell fällt in der Früh und am Vormittag leichter Regen, in den Tälern ist örtlich Glatteis möglich! Die Schneefallgrenze sinkt auf 900 m Höhe. In den übrigen Landesteilen bleibt es trocken“, so die Prognose für die Steiermark. Ab Mittag sollen die Wolken von Westen auflockern, der Nachmittag bringt dann noch etwas Sonne. Die Frühtemperaturen betragen -5 bis 2 Grad, die Höchstwerte sollen sich laut der Wetterexperten zwischen 3 und 6 Grad bewegen.

Frühnebel und Sonnenschein am Dienstag

Am Dienstag hält sich in der Früh und am Vormittag regional Nebel oder Hochnebel, überall sonst ist es schon sonnig. „Bis Mittag setzt sich fast überall Sonnenschein durch. Einzig in der Ost- und Südoststeiermark kann der Nebel schon hartnäckig sein. Schwach windig. Nach Frühtemperaturen zwischen -4 und 1 Grad erreichen die Höchstwerte 2 bis 6 Grad“, so die GeoSphere zum Wetter am Dienstag.

Wetter-Mix am Mittwoch

Zur Wochenmitte erwartet die Steiermark je nach Region Nebel, leichter Regen und Sonnenschein: „Am Mittwoch liegt der Südosten unter einem Hochnebelmeer. Ab und zu kann es etwas nieseln. Entlang des Randgebirges ist es hingegen in Lagen über 800 bis 1200 Metern sonnig. In der Obersteiermark löst sich möglicher Nebel auf und es gibt einige Sonnenstunden. Dies gilt vor allem für die nördlichen Landesteile, in denen Südwind aufkommt.“ Der Tag startet mit Temperaturen zwischen -4 bis 1 Grad, die Höchstwerte liegen zwischen 1 bis 5 Grad.

Wetter des Vortages setzt sich fort

Die Wetterprognose für den Donnerstag sieht ähnlich aus: „Im Süden ist es in den Niederungen trüb durch Hochnebel. In der Obersteiermark scheint hingegen die Sonne zeitweise. Ein paar Wolken ziehen durch und am Vormittag hält sich abschnittsweise Nebel.“ Nach Frühtemperaturen zwischen -4 und 2 Grad, steigen die Temperaturen im weiteren Verlauf auf 3 bis 5 Grad.

Regen und Schnee am Freitag

Am Freitag scheint im Ausseer Land und Ennstal nach Nebelauflösung die Sonne. Sonst überwiegt die Bewölkung im nach und nach breitet sich von Südosten leichter Regen aus. Schnee fällt oberhalb von 800 bis 1100 m Höhe. Die Frühtemperaturen liegen zwischen -3 und 2 Grad, am Nachmittag klettern die Werte auf 3 bis 6 Grad.