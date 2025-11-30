Das war der Tuntenball Drag Race Vorentscheid 2026

Am gestrigen Samstag, dem 29. November 2025, hieß es: Bühne frei für Glamour, Talent und jede Menge Attitude. Sieben Drag-Artists kämpften im Vorentscheid des Tuntenball Drag Race im Theater am Lend um den Einzug ins Finale.

Im ausverkauften Theater im Lend mussten gestern die Contestants bei ihren Performances beweisen müssen, wie viel Kreativität, Charisma und künstlerische Finesse in ihnen steckt. Moderiert wurde der Abend von Tuntenball-Moderatorin und Drag-Queen Grazia Patricia, die nun schon seit 10 Jahren auf der Bühne steht und das Publikum mit Humor und Witz mehr als einmal zum Lachen brachte. Einige einleitende Worte gab es zu Beginn des Events auch von Joe Niedermayer, Vorsitzender der RosaLila PantherInnen. Er betonte die gesellschaftliche Relevanz der Kunstform Drag, die „etwas Wundervolles und Ehrliches ist“. „Drag is not a cime“, hob er hervor. „Drag is art“, ergänzte Grazia Patricia.

Lip Syncs und akrobatische Performance

Die Jury bestand in diesem Jahr aus Influencer und Content Creator Michi Skopek, Influencerin und Bloggerin Orchidea Luna, sowie der Wiener Drag-Queen und Performerin Philisha Conditioner. Die sieben Contestants bewiesen sich mit Lip Syncs und akrobatische Showeinlagen im Rennen um die begehrten drei Plätze im großen Finale des Grazer Tuntenballs am 21. Februar 2026. Heuer am Start waren Barbara Barbara Barbara, Lilly Hightower, Don. G. Darling, Juicy Jack, Debra Zina, XTZ Lamborghini und Tinderello. Auf den/die Gewinner:in wartete neben einem Gutschein für eine brandneue Wig vom Perückenstylisten the.GingHair auch ein Booking am Wiener Queer-Clubbing „Titti Titti Bang Bang“.

Chance auf Titel „Tuntenball Drag Race Winner 2026“

Barbara Barbara Barbara, XTZ Lamborghini und Lilly Hightower gingen unter tosendem Applaus als die drei Finalist:innen hervor, welche am 21. Februar im Grazer Congress um die Krone und den Titel „Tuntenball Drag Race Winner 2026“ kämpfen können.

