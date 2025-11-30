Ex-Freund brachte Stefanie P. im Koffer nach Slowenien – neue Details

Bereits gestern (29. November 2025) zeichnete sich das traurige Bild ab: Die seit 23. November vermisste 31-jährige Grazerin wurde in Slowenien tot aufgefunden – dies wurde auf Anfrage von 5 Minuten, von Pressesprecher Fritz Grundnig der Landespolizeidirektion Steiermark, bestätigt. Es ist das Ende eines Vermisstenfalls, der sich innerhalb weniger Tage zu einem Kriminalfall voller Tragik verdichtete und weit über die Grenzen der Stadt hinaus Menschen berührte. „Der 31-jährige Verdächtige ist nunmehr geständig“, hieß es gestern in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Wie mehrere Medien berichten, soll der 31-Jährige seine Ex-Freundin erwürgt, in einen Koffer verpackt und in einem Wald in seinem Heimatland vergraben haben. Auf gestriger Anfrage von 5 Minuten Graz wurde dies jedoch nicht bestätigt. Nun, einen Tag nach der tragischen Bestätigung ihres Todes, hat die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntagvormittag bei einer Pressekonferenz neue Details präsentiert.

Präsentierte Ermittlungsdetails:

Als Gesprächspartner vor Ort waren Markus Haas (stellvertretender Leiter der LPD Steiermark), Gerald Ortner (Landespolizeidirektor Steiermark), Vodović (Leiter der Polizei Maribor) und Christian Kroschl (Staatsanwalt). „Die 31-jährige Grazerin wurde gestern in Slowenien gefunden. Eine solche Tat macht uns fassungslos“, so startet Ortner die Pressekonferenz. „Der Tatverdächtige hat gestern die Tat gestanden. Die 31-Jährige konnte so aufgefunden werden“. Die enge Zusammenarbeit mit der slowenischen Polizei habe gut geklappt, berichtet der Landespolizeidirektor der Steiermark weiter.

Ex-Freund wurde bei Wohnung aufgefunden

Haas berichtet gegenüber den Medien: „Derzeit laufen noch Ermittlungen. Am 23. November hat ein guter Freund Anzeige erstattet, weil sie einen Termin nicht wahrnahm“. Beim Eintreffen der Polizeistreife (am Sonntag, 18.30 Uhr) wurde der Tatverdächtige an der Wohnung der Vermissten aufgefunden, heißt es weiter vom stellvertretenden Leiter der LPD Steiermark. „Es wurden geringfügige Blutspuren am Türstock entdeckt. Andere Hinweise, die auf ein Gewaltdelikt hindeuten, sind nicht gefunden worden“. Der Verdächtige soll, laut Haas, keine Angaben zur Vermissten gegeben haben. Er soll behauptet haben, er hatte den Schlüssel zur Wohnung, weil er oft auf ihren Hund aufpassen würde. „Ihr Handy wurde in Eggenberg gefunden“, berichtet Haas bei der Pressekonferenz weiter. „Der Ex-Freund rückte immer mehr im Fokus der Ermittlungen„. Eine Zeugin soll ihn mit einer Art Plane oder Teppich gesehen habe. „Er konnte dann von der Polizei nicht mehr aufgefunden werden“, so Haas. „Das Handy vom Tatverdächtigen konnte bei der Mutter sichergestellt werden“. Der Tatverdächtige soll auch nach Slowenien und wenige Stunden später wieder nach Österreich zurückgefahren sein. Das fehlende Auto und der Verdächtige konnten beim Parkplatz des Casino Mondi in Slowenien aufgefunden und festgenommen werden. Der Brand des Autos war offensichtlich zur Vernichtung von Spuren und Beweismittel“, so Haas. Deshalb wurde ein europäischer Haftbefehl erteilt.

Wagenbrand sollte Spuren verwischen

„Es verhärtete sich der Verdacht, dass Familienangehörige in der Nacht von 23. auf 24. November an der Tat beteiligt waren. Der Ex-Freund lebte nach Trennung bei Mutter. Er leugnete zuerst, und war dann zum Tötungsdelikt geständig. Bereits am 23. November brachte er die Leiche von Stefanie P. im Koffer im Auto nach Slowenien. Später gab er zu, dass es im Wald war. Die Polizei fand so die Leichte der Vermissten“, berichtet der stellvertretende Leiter der LPD Steiermark. „Am Montagabend wurden wir über einen brennenden PKW informiert. In der Nähe wurde der Besitzer aufgefunden. Es wurde festgestellt, dass der Verdächtige den Wagen selber in Brand gesetzt hat, um Spuren zu verhindern“, berichtet Vodović. „Der Verdächtige wurde festgenommen und am Dienstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt, der über die Auslieferung nach Österreich entschied“. Beim Opfer konnte, laut Vodović, festgestellt werden, dass die Frau durch Gewalt starb. Die genaue Todesursache wird noch ermittelt.

Doch wie geht es mit den Ermittlungen weiter?

„Die Leiche des Opfers kommt zur Obduktion nach Graz. Das soll die Todesursache liefern, um die Angaben des Tatverdächtigen zu prüfen“, so Koschl. Ob Stefanie P. erwürgt wurde, ist aktuell unklar. Sicher ist: Ein laustarker Streit wurde gegen 8 Uhr am Morgen vernommen, aber bei der Polizei gingen keine Anzeigen ein, heißt es. Wie es zum Mord gekommen ist und ob dieser in der Wohnung stattgefunden hat, kann noch nicht gesagt werden. „Er hat Angaben gemacht, diese müssen geprüft werden“, so weiter. Auch das Motiv ist weiterhin ungeklärt.

Stiefvater und Bruder in U-Haft

Der Stiefvater und Bruder seien in U-Haft wegen Verdunklungsgefahr. „Es besteht der Verdacht, dass sie an der Vertuschung beteiligt waren, aber nicht am Mord. Sie sind wieder aus der Untersuchungshaft entlassen. Der Hauptbeschuldigter ist in Haft bei Graz-Jakomini“. Wie hoch soll die Strafe ausfallen? Auch dazu gibt es noch keine Antwort. „Sollte es zu einer Anklage kommen, dann wird ein Verfahren im Landesgericht für Strafsachen stattfinden. Wenn wir von dem Delikt des Mordes ausgehen, ist mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren bzw. lebenslang zu rechnen“, heißt es bei der Pressekonferenz.

Trauer um einen warmherzigen, offenen und liebevollen Menschen

Neben der Ermittlungen bleibt die Erinnerung an einen Menschen, der vielen viel bedeutete und dessen plötzliches Fehlen eine tiefe Wunde in der ganzen Stadt hinterlässt. Freunde beschreiben Stefanie als warmherzig, offen, liebevoll und beruflich makellos professionell. Ein Freund von Stefanie P., die liebevoll von Freunden und Familie „Stefi“ oder „Fanni“ genannt wurde, gegenüber 5 Minuten: „Sie war ein Mensch, der Räume heller machte. Jeder mochte sie.“ Eine Freundin, die anonym bleiben möchte, erinnert sich an die enge Beziehung zu ihrem Hund: „Sie hätte niemals Marlow allein gelassen.“ Auf Social Media posiert Stefanie oft mit ihm, lachend, entspannt, glücklich. Selbst die Fußmatte vor ihrer Wohnungstür zeigt den Golden Retriever. In ihrer Heimatstadt Graz steht die Zeit still, viele haben bis zum Schluss auf einen anderen Ausgang gehofft. Auch für Einsatzkräfte, die seit Sonntag im Dauereinsatz standen, endet dieser Fall mit tiefer Betroffenheit. Die Nachricht löste auch Trauer in sozialen Netzwerken aus. Zahlreiche Menschen drückten ihre Anteilnahme aus, darunter auch Influencer und Journalisten. Hier mehr dazu: Graz trauert um Stefanie P.: „Als ob die Welt still stehen würde…“

Chronologie der Ereignisse Samstag, 22. November: Weihnachtsfeier, Stefanie teilt sich ein Taxi mit einer Freundin, steigt in Geidorf aus.

Weihnachtsfeier, Stefanie teilt sich ein Taxi mit einer Freundin, steigt in Geidorf aus. Sonntag, 23. November, ca. 7 Uhr: Letzte Nachricht: Sie sei gut angekommen, gehe mit dem Hund raus, spüre jemanden im Stiegenhaus.

Letzte Nachricht: Sie sei gut angekommen, gehe mit dem Hund raus, spüre jemanden im Stiegenhaus. kurz danach am Sonntag; Nachbarn hören Streit aus der Wohnung; Zeuge will Ex-Freund gesehen haben.

Nachbarn hören Streit aus der Wohnung; Zeuge will Ex-Freund gesehen haben. Sonntag, 23. November, 14 Uhr: Stefanie erscheint nicht beim Fotoshooting, Freunde alarmieren die Polizei. Gegen Mittag wird die Abgängigkeit einer 31-Jährigen aus Graz angezeigt.

Stefanie erscheint nicht beim Fotoshooting, Freunde alarmieren die Polizei. Gegen Mittag wird die Abgängigkeit einer 31-Jährigen aus Graz angezeigt. Sonntag, 23. November, nach der Anzeige: Ermittlungen im Umfeld der Abgängigen ergaben den Verdacht, dass ihr 31-jähriger Ex-Freund mit dem Verschwinden im Zusammenhang steht. Der Verdächtige ist für die Polizei nicht erreichbar. Weitere Erhebungen ergaben, dass der 31-jährige, seit Jahren in Österreich lebende, slowenische Staatsbürger am Sonntag mehrmals mit seinem Pkw nach Slowenien ausgereist und wieder in die Steiermark zurückgekehrt ist.

Ermittlungen im Umfeld der Abgängigen ergaben den Verdacht, dass ihr 31-jähriger Ex-Freund mit dem Verschwinden im Zusammenhang steht. Der Verdächtige ist für die Polizei nicht erreichbar. Weitere Erhebungen ergaben, dass der 31-jährige, seit Jahren in Österreich lebende, slowenische Staatsbürger am Sonntag mehrmals mit seinem Pkw nach Slowenien ausgereist und wieder in die Steiermark zurückgekehrt ist. Montagabend, 24. November: Die slowenische Polizei teilt mit, dass es in unmittelbarer Grenznähe zu einem Brand eines österreichischen Pkw gekommen sei. Der Besitzer des Pkw wurde in unmittelbarer Nähe angetroffen und festgenommen. Es handelte sich um den 31-jährigen Verdächtigen. Eine Auslieferung des Verdächtigen nach Österreich wurde beantragt.

Die slowenische Polizei teilt mit, dass es in unmittelbarer Grenznähe zu einem Brand eines österreichischen Pkw gekommen sei. Der Besitzer des Pkw wurde in unmittelbarer Nähe angetroffen und festgenommen. Es handelte sich um den 31-jährigen Verdächtigen. Eine Auslieferung des Verdächtigen nach Österreich wurde beantragt. Dienstag, 25. November: Aufgrund von Erkenntnissen der weiteren Erhebungen wurde bei den slowenischen Behörden eine Suchaktion in einem Waldgebiet südlich von Maribor angeregt. Es gibt familiäre Nahebeziehungen zu diesem Waldgebiet.

Aufgrund von Erkenntnissen der weiteren Erhebungen wurde bei den slowenischen Behörden eine Suchaktion in einem Waldgebiet südlich von Maribor angeregt. Es gibt familiäre Nahebeziehungen zu diesem Waldgebiet. Mittwoch, 26. November: Die Suchaktion in Slowenien ist ohne weitere Erkenntnisse durchgeführt worden. Für die Ermittler des Landeskriminalamts ergaben sich Hinweise, dass möglicherweise weitere Personen aus dem familiären Umfeld des Verdächtigen mit dem Verschwinden der 31-Jährigen im Zusammenhang stehen könnten. Zwei Männer wurden in Graz festgenommen und eine Einvernahme erfolgte. Zahlreiche Hinweise zur Person der 31-Jährigen sind eingelangt und müssen sukzessive abgearbeitet werden. Eine Spurensicherung am ausgebrannten Pkw des Verdächtigen ergab keine Hinweise auf den Verbleib der 31-Jährigen.

Die Suchaktion in Slowenien ist ohne weitere Erkenntnisse durchgeführt worden. Für die Ermittler des Landeskriminalamts ergaben sich Hinweise, dass möglicherweise weitere Personen aus dem familiären Umfeld des Verdächtigen mit dem Verschwinden der 31-Jährigen im Zusammenhang stehen könnten. Zwei Männer wurden in Graz festgenommen und eine Einvernahme erfolgte. Zahlreiche Hinweise zur Person der 31-Jährigen sind eingelangt und müssen sukzessive abgearbeitet werden. Eine Spurensicherung am ausgebrannten Pkw des Verdächtigen ergab keine Hinweise auf den Verbleib der 31-Jährigen. Donnerstag, 27. November : In Slowenien wurde von der dortigen Polizei weitergesucht – auch diesmal ohne weitere Erkenntnisse. Bei der Einvernahme der zwei festgenommenen Personen machen diese keine Angaben zum Fall. Die Staatsanwaltschaft stellt einen Haftantrag – die Personen werden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Aus Slowenien gibt es Informationen, dass eine Auslieferung des Verdächtigen möglich ist. Allerdings gibt es gesetzliche Fristen einzuhalten, weshalb die steirische Polizei von einer Auslieferung in den nächsten Tagen ausgeht.

: In Slowenien wurde von der dortigen Polizei weitergesucht – auch diesmal ohne weitere Erkenntnisse. Bei der Einvernahme der zwei festgenommenen Personen machen diese keine Angaben zum Fall. Die Staatsanwaltschaft stellt einen Haftantrag – die Personen werden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Aus Slowenien gibt es Informationen, dass eine Auslieferung des Verdächtigen möglich ist. Allerdings gibt es gesetzliche Fristen einzuhalten, weshalb die steirische Polizei von einer Auslieferung in den nächsten Tagen ausgeht. Freitag, 28. November: Der Ex-Freund von Stefanie P. am Freitag aus Slowenien nach Österreich ausgeliefert und nach Graz überstellt. Die slowenische Polizei sucht weiterhin intensiv nach der vermissten 31-Jährigen. Auch ein öffentlicher Zeugenaufruf nach Hinweisen zum verbrannten Pkw in Slowenien wurde gestartet.

Der Ex-Freund von Stefanie P. am Freitag aus Slowenien nach Österreich ausgeliefert und nach Graz überstellt. Die slowenische Polizei sucht weiterhin intensiv nach der vermissten 31-Jährigen. Auch ein öffentlicher Zeugenaufruf nach Hinweisen zum verbrannten Pkw in Slowenien wurde gestartet. Samstag, 29. November: Behörden bestätigen: Stefanie P. ist tot.

Behörden bestätigen: Stefanie P. ist tot. Sonntag, 30. November: Die Ermittler aus der Steiermark und Slowenien sowie die Staatsanwaltschaft Graz gaben in der Landespolizeidirektion Steiermark weitere Details bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.11.2025 um 11:05 Uhr aktualisiert