Skip to content
Region auswählen:
/ ©Andrea Kutilin
Bild auf 5min.at zeigt eine Frau mit Keksen.
Claudia Haas eröffnet mit "Oh Cookie" einen Weinachts-Pop-up-Store in Graz
Graz
30/11/2025
Zur Adventzeit
#goodnews

„Oh Cookie“ eröffnet süßen Pop-up am Grazer Lendplatz

Graz bekommt süßen Zuwachs: Mit Anfang Dezember zieht der Duft frisch gebackener Cookies über den Lendplatz: Oh Cookie“ eröffnet erstmals einen eigenen Pop-up-Store in Graz.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(153 Wörter)

Von 5. Dezember bis Monatsende verwandelt sich das ehemalige Hotel Feichtinger in eine kleine, gemütliche Keks-Oase – mit warmen Cookies, handgemachten Süßkreationen und exklusiven Dessert-Specials am Wochenende. Hinter „Oh Cookie“ steht Konditormeisterin Claudia Haas, die sich mit ihren American-Style-Cookies in Graz längst einen Namen gemacht hat. Im Pop-up-Store können nun erstmals Produkte live vor Ort genossen werden – frisch aus der Backstube, warm serviert und begleitet von passenden Heißgetränken.

Großes Cookie-Sortiment

Das Sortiment reicht von den beliebten regulären Cookie-Sorten über weihnachtliche Limited Editions bis hin zu kreativen Highlights wie Crookies (Cookies im Croissant) und Brookies (Brownie-Cookie-Hybride). Zusätzlich sorgt jedes Wochenende ein warmes Dessert-Special für Abwechslung – exklusiv nur im Pop-up erhältlich. Wer im Advent auf der Suche nach süßen Mitbringseln, warmen Köstlichkeiten oder einfach einem gemütlichen Zwischenstopp ist, wird hier garantiert fündig.

Die Öffnungszeiten

Geöffnet ist der temporäre Store freitags und samstags von 14 bis 20 Uhr sowie sonntags von 12 bis 18 Uhr.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: