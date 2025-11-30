„Oh Cookie“ eröffnet süßen Pop-up am Grazer Lendplatz

Graz bekommt süßen Zuwachs: Mit Anfang Dezember zieht der Duft frisch gebackener Cookies über den Lendplatz: Oh Cookie“ eröffnet erstmals einen eigenen Pop-up-Store in Graz.

Von 5. Dezember bis Monatsende verwandelt sich das ehemalige Hotel Feichtinger in eine kleine, gemütliche Keks-Oase – mit warmen Cookies, handgemachten Süßkreationen und exklusiven Dessert-Specials am Wochenende. Hinter „Oh Cookie“ steht Konditormeisterin Claudia Haas, die sich mit ihren American-Style-Cookies in Graz längst einen Namen gemacht hat. Im Pop-up-Store können nun erstmals Produkte live vor Ort genossen werden – frisch aus der Backstube, warm serviert und begleitet von passenden Heißgetränken.

Großes Cookie-Sortiment

Das Sortiment reicht von den beliebten regulären Cookie-Sorten über weihnachtliche Limited Editions bis hin zu kreativen Highlights wie Crookies (Cookies im Croissant) und Brookies (Brownie-Cookie-Hybride). Zusätzlich sorgt jedes Wochenende ein warmes Dessert-Special für Abwechslung – exklusiv nur im Pop-up erhältlich. Wer im Advent auf der Suche nach süßen Mitbringseln, warmen Köstlichkeiten oder einfach einem gemütlichen Zwischenstopp ist, wird hier garantiert fündig.