„Oh Cookie“ eröffnet süßen Pop-up am Grazer Lendplatz
Graz bekommt süßen Zuwachs: Mit Anfang Dezember zieht der Duft frisch gebackener Cookies über den Lendplatz: Oh Cookie“ eröffnet erstmals einen eigenen Pop-up-Store in Graz.
Von 5. Dezember bis Monatsende verwandelt sich das ehemalige Hotel Feichtinger in eine kleine, gemütliche Keks-Oase – mit warmen Cookies, handgemachten Süßkreationen und exklusiven Dessert-Specials am Wochenende. Hinter „Oh Cookie“ steht Konditormeisterin Claudia Haas, die sich mit ihren American-Style-Cookies in Graz längst einen Namen gemacht hat. Im Pop-up-Store können nun erstmals Produkte live vor Ort genossen werden – frisch aus der Backstube, warm serviert und begleitet von passenden Heißgetränken.
Großes Cookie-Sortiment
Das Sortiment reicht von den beliebten regulären Cookie-Sorten über weihnachtliche Limited Editions bis hin zu kreativen Highlights wie Crookies (Cookies im Croissant) und Brookies (Brownie-Cookie-Hybride). Zusätzlich sorgt jedes Wochenende ein warmes Dessert-Special für Abwechslung – exklusiv nur im Pop-up erhältlich. Wer im Advent auf der Suche nach süßen Mitbringseln, warmen Köstlichkeiten oder einfach einem gemütlichen Zwischenstopp ist, wird hier garantiert fündig.
Die Öffnungszeiten
Geöffnet ist der temporäre Store freitags und samstags von 14 bis 20 Uhr sowie sonntags von 12 bis 18 Uhr.