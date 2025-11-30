Skip to content
In Premstättener Rathaus eröffnet ein neues Lokal.
Premstätten
30/11/2025
Neues Lokal in Premstätten eröffnet im Frühjahr 2026

Im Rathaus tut sich aktuell einiges: Dort wird nächstes Jahr ein neues Lokal eröffnet. Auch eine neue Bar ist geplant, die als Treffpunkt für die Menschen dienen soll.

„Im Rathaus Premstätten wird ein neues Lokal eröffnen“, verrät Bürgermeister Matthias Pokorn (ÖVP) auf Facebook. Der zukünftige Gastronom soll viele Jahre Erfahrung mitbringen und für einen besonderen Flair in der Küche sorgen. Auch eine neue Bar als Treffpunkt ist geplant.

Neuer Treffpunkt in Premstätten

„In den letzten Wochen haben wir viele Gespräche geführt, unterschiedliche Konzepte angeschaut und alles genau geprüft. Ich freue mich sehr, dass wir nun dieses stimmige Gesamtensemble präsentieren können“, heißt es weiter. Auch der Parkbereich beim Rathaus soll integriert werden und Familien sowie Freunde zum Verweilen einladen.

Eröffnung im Frühjahr

Die offizielle Eröffnung ist im Frühjahr 2026 geplant. „Und so viel kann ich verraten: Premstätten darf sich auf eine moderne, einladende Gastronomie freuen“, sagt der Bürgermeister abschließend.

