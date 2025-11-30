HSG Graz verliert hart umkämpftes Spiel gegen Vöslau

Beim letzten Spiel gegen Vöslau mussten die Grazer eine Niederlage einstecken. Trotz eines hart umkämpften Spiels und einer zwischenzeitlichen Führung reichte es nicht für den Sieg.

Beim letzten Spiel gegen Vöslau musste sich die HSG Holding Graz geschlagen geben. In dem hart umkämpften Spiel der HLA-Meisterliga-Hinrunde ging es nach einem 23:26 ohne Punkte nach Hause. Gleich zu Beginn mussten die Grazer drei Tore einstecken. Nach acht Spielminuten erlöste Jura Juranic dann die Gäste, und die HSG drehte die Partie zu ihren Gunsten auf 5:4 nach 15 Spielminuten. Vier Tore in Folge, fünf Minuten vor der Pause, brachten die HSG Holding Graz in der 28. Spielminute mit 12:9 in Führung. In die Pause ging es schließlich mit einer 13:11-Führung.

HSG Graz kämpft bis zum Schluss

Aber diese Führung war schnell wieder weg. Wieder mussten die Grazer sechs Minuten auf den ersten Treffer warten, und wieder war es Jura Juranic, der endlich zum 14:14 traf. Die HSG ließ sich in der hitzigen Abwehrschlacht aber nicht abschütteln. Youngster Simon Sonnleitner brachte die Gäste zehn Minuten vor Schluss auf 22:20 in Führung. Doch Zeitstrafen und vergebene Chancen ließen die roomz JAGS Vöslau zurückkommen. Am Ende mussten sich die Grazer bitter mit 23:26 geschlagen geben.