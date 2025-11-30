Forscher warnen vor rasantem Klimawandel im Gebirge

Forscher haben jetzt herausgefunden, dass sich das Klima in den Bergen deutlich schneller erwärmt. Das bringt viele Folgen mit sich und kann in Zukunft gravierende Auswirkungen mit sich bringen.

Das Klima erwärmt sich in den Bergen im Schnitt um die Hälfte schneller als im Flachland. Gleichzeitig gehen Niederschlag und Schneebedeckung stärker zurück. Zu diesem Ergebnis kamen jetzt Forscher unter der Leitung der Universität Portsmouth (Großbritannien), veröffentlicht im Fachmagazin „Reviews Earth & Environment„. Das führt zu mehreren Problemen, denn die Veränderungen in Temperatur und Luftfeuchtigkeit sorgen für Überflutungen, Erdrutsche und Dürren.

Waldbrandgefahr soll in Zukunft steigen

„Viel gravierender als für den Wintertourismus sind die Auswirkungen für die Land- und Forstwirtschaft“, fasst Jakob Steiner vom Institut für Geographie und Raumforschung der Universität Graz (Steiermark) zusammen, der an der Studie mitgearbeitet hat. Das vermutlich größte Problem dabei ist, auch in der Steiermark, dass in naher Zukunft die Trockenheit zunehmen wird und die Waldbrandgefahr steigt.

Forscher warnen: Erwärmung in großer Höhe beschleunigt sich

Für dieses Ergebnis haben die Forscher rund 200 internationale Studien ausgewertet und Daten aus verschiedenen Regionen der Erde analysiert. Im Durchschnitt ist die Temperatur zwischen 1980 und 2020 in großer Höhe um 0,02 Grad pro Jahr gestiegen. Der Niederschlag ging dabei insgesamt um rund einen Millimeter zurück, der Schneefall sogar um knapp drei Millimeter pro Jahr. Am stärksten betroffen sind die Rocky Mountains und das asiatische Hochgebirge. „Mit der Temperatur verändert sich auch die Luftfeuchtigkeit, und durch die schrumpfende Schneebedeckung lässt der Albedo-Effekt nach – das Reflektieren der Sonnenstrahlung zurück in die Atmosphäre“, heißt es in einer Aussendung der Universität. Das wiederum führt zu einer weiteren Erwärmung der Erdoberfläche.

Gravierende Auswirkungen

Und die weltweiten Auswirkungen dieser Klimaveränderungen sind gravierend. Mehr als eine Milliarde Menschen sind auf die Wasserversorgung aus dem Himalaya angewiesen. Da das Eis dort schnell schwindet, drohen einerseits Überschwemmungen, andererseits Dürre, wenn der Niederschlag ausbleibt. „Wir brauchen mehr Messungen über 2500 Meter Seehöhe und kleinräumigere Modelle, um den Wandel in Bergregionen noch besser zu verstehen. Auf jeden Fall aber müssen wir alle mehr gegen die Erderwärmung unternehmen“, fasst der Forscher zusammen.