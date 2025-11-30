Advent in Frohnleiten: Märkte, Konzerte und Lichterzauber starten

In Frohnleiten fiel der Startschuss für die Weihnachtszeit. Christkindlmärkte, festliche Beleuchtung und verschiedene Veranstaltungen laden in die Stadt ein.

Mit der feierlichen Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung am Donnerstag wurde die Weihnachtszeit in der „Stadt der Goldenen Mitte“ offiziell eröffnet. Den Startschuss gaben neben Bürgermeister Johannes Wagner auch der Kindergemeinderat, ein Kinderchor und Musiker der Musikschule. „Frohnleiten erstrahlt im Advent in seiner ganzen Vielfalt – von Röthelstein im Norden bis zum Murhof mit Lumagica – seien es stimmungsvolle Adventmärkte, festliche Konzerte, Angebote für Kinder oder andere kulturelle Programmpunkte. Diese Vielfalt ist es, die Frohnleiten zu einem besonderen Adventort macht, der Menschen aus der ganzen Region und darüber hinaus anzieht“, betont Bürgermeister Johannes Wagner (ÖVP).

Advent in Frohnleiten 5. & 6. Dezember – Hauptplatz

Frohnleitner Vereine laden zu regionalen Produkten, Kunsthandwerk und kulinarischen Schmankerln.

Highlight: Freitag ab 17 Uhr Auftritt der Adriacher Dorfteufl mit Krampus & Nikolo.

5. – 8. Dezember – Burg Rabenstein

Historisches Ambiente, kunstvolles Handwerk, regionale Köstlichkeiten.

Mit Kinderbasteln, Adventsingen, musikalischer Begleitung & Krampuslauf.

10. – 14. Dezember – „echt steirischer“ Christkindlmarkt am Hauptplatz

Handgefertigter Weihnachtsschmuck, regionale Spezialitäten & Schauschmiede.



Verschiedene Veranstaltungen

Bei den Christkindlmärkten finden außerdem verschiedene Veranstaltungen statt, darunter „Swinging Christmas“, weihnachtliches Impro-Theater, Kasperl-Theater für Kinder sowie das Weihnachtskino im Rathaussaal. Zusätzlich werden in den Pfarren und Sälen der Stadt mehrere Adventkonzerte angeboten.

Verlosung am 10. Jänner

Von 28. November bis 24. Dezember bekommt man bei einem Einkaufswert von 20 Euro ein Los für die Verlosung am 10. Jänner 2026. Dabei werden Sachpreise und Gutscheine im Gesamtwert von 5.000 Euro vergeben. Mit der Aktion soll der lokale Handel und die regionale Wirtschaft unterstützt werden.

Lichterpark ergänzt den Frohnleitner Advent

Der Lichterpark LUMAGICA beim Golfclub Murhof (14. November 2025 bis 6. Jänner 2026) ergänzt das Frohnleitner Adventangebot. Besucher verbinden den Besuch oft mit einem Bummel durch die Christkindlmärkte, einem Konzert oder einem entspannten Tag in Frohnleiten. Ein Shuttle-Service vom Bahnhof Frohnleiten soll die Anreise erleichtern.