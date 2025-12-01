Spiritus-Griller verursacht Explosion: Feuerwehreinsatz in Hochhaus

Am Sonntagabend kam es in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Graz zu einem Brand. Eine Person wurde mit leichter Verletzung in ein Krankenhaus gebracht.

Um 21.55 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen zu einem Hochhaus im Stadtgebiet alarmiert, weil ein Zimmerbrand gemeldet worden war. Beim Eintreffen waren bereits die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften sowie das Österreichische Rote Kreuz vor Ort.

Explosion

Laut Angaben des Bewohners der Wohnung sei es beim Verwenden eines Spiritus-Grillers zu einer kleinen Explosion gekommen, wodurch rund um das Campingkochgerät gelagerter Unrat in Brand geraten sei.

Handfeuerlöscher im Einsatz

Der Mann verständigte die Feuerwehr und begann eigenständig, den Brand mittels Handfeuerlöscher zu bekämpfen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits durch den Bewohner gelöscht worden

Eine Frau wurde leicht verletzt

In der Wohnung befand sich zudem eine Bekannte des Mannes, die in der Folge das Rote Kreuz verständigte und aufgrund leichter Verbrennungen am Oberschenkel in ein Krankenhaus verbracht wurde. Die Erhebungen zum genauen Sachverhalt sind derzeit noch im Gange.