„The Big Shift“: Das Geheimnis ist endlich gelüftet

Wochenlang rätselte Graz über „The Big Shift“. Nach Uhrturm, Burggarten und Schauspielhaus steht nun fest: Hinter der Aktion steckt die Kärntner Tourismuswerbung und der anstehende Start der Koralmbahn am 14. Dezember.

Seit November hielt „The Big Shift“ die Stadt in Atem: grelle Projektionen am Grazer Uhrturm, rätselhafte Sätze wie „Ferne ist eine Illusion“ und ein herunterzählender Timer, der immer lauter die Frage stellte: Was passiert hier eigentlich? 5 Minuten berichtete laufend über die Aktionen, die ohne Absender, ohne Erklärung und mit viel Aufwand inszeniert wurden. Ein Countdown, der auf 16 Tage gesetzt war, nährte bald den Verdacht, dass dahinter ein großes Infrastrukturprojekt stehen könnte, allen voran die Koralmbahn.

Antwort auf Mauer des Grazer Schauspielhauses

Nun ist es offiziell: Eine Lichtinstallation am Grazer Schauspielhaus brachte am Freitag Klarheit. Parallel dazu erschien ein Instagram-Posting, das deutlich machte, worum es geht: „Jetzt ist die Katze aus dem Sack!“, schreiben die Initiatoren. „The Big Shift läutet eine Zeitenwende für Graz ein, mit der Eröffnung der Koralmbahn am 14. Dezember.“ Damit bestätigt sich, was bereits vermutet wurde: Die ganze Kampagne war eine groß angelegte Werbeaktion der Kärntner Tourismusregionen. Der Countdown verweist auf jenen Tag, an dem Graz und Klagenfurt erstmals im regulären Personenverkehr in nur 41 Minuten miteinander verbunden werden. Bereits seit Wochen fahren zwei Grazer Straßenbahnen mit großflächiger Werbung für Ausflugsziele wie Velden, Villach oder den Wörthersee, nun fügt sich alles zusammen.

Kärnten rückt für Graz plötzlich „nur mehr einen Atemzug entfernt“

In ihrem Statement formulieren die Initiatoren den Gedanken hinter der Aktion: Der „Erlebnisraum Kärnten“ liegt für Grazer ab sofort praktisch vor der Haustür. Die Koralmbahn verbindet die beiden Bundesländer so schnell wie nie zuvor und soll damit auch wirtschaftlich und touristisch neue Impulse schaffen. Im Posting werden gleich mehrere Kärntner Regionen verlinkt: vom Weissensee über das Nassfeld bis nach Bad Kleinkirchheim. Die Botschaft: Jetzt beginnt eine neue Ära der Nähe. Am 14. Dezember beginnt der reguläre Personenverkehr. Dann fährt die Railjet-Verbindung in nur 41 Minuten von Graz nach Klagenfurt und eröffnet damit auch touristisch eine neue Dimension.