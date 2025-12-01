Kunst im Schlossbergtunnel: 13 Positionen werden ausgestellt

Im Schlossbergtunnel können Kunstinteressierte sich ab heute eine ganz besondere Ausstellung ansehen. 13 steirischen Kunstpositionen sind ausgestellt und die Werke stammen von Künstler, die aktuell in der Steiermark leben.

Der Schlossbergtunnel wird für zwei Monate zu einem weitläufigen Schauplatz zeitgenössischer Kunst. Die Initiative SMART ART nutzt den öffentlichen Raum bewusst als Bühne, um Kunst dorthin zu bringen, wo Menschen täglich vorbeikommen. Damit wollen sie einen niedrigschwelligen Zugang schaffen und holen künstlerische Positionen aus den klassischen Ausstellungsräumen heraus.

Von Installationen zu Skulpturen

In der aktuellen Schau treffen unterschiedliche künstlerische Zugänge aufeinander: Viktoria Dürr zeigt eine raumgreifende Installation, Verena Neuwirth präsentiert neue Arbeiten, Paul Lässer bringt seine Skulpturen in den Tunnel. Drei Bilder von Juan Callejas hängen neben einer installativen Arbeit von ILA. Florinda Ke Sophie verbindet Malerei und Skulptur, während Gernot Passath mit konzeptioneller Bildsprache arbeitet. Evelyn Fasch steuert zwei Werke bei, Eva Helene Stern eine skulpturale Arbeit. Auch Edeltrude Arleitner, Barbara Edlinger, Arthena Maxx und Alena Aigelsreiter sind mit prägnanten Positionen vertreten und erweitern das Spektrum der Schau.

Mehrwert für die Stadt

Das Projekt folgt einem klaren Ansatz: Kunst soll sichtbar, spürbar und unmittelbar zugänglich sein. Jede Kooperation entsteht individuell, in diesem Fall gemeinsam mit der Abteilung für Immobilien der Stadt Graz, die den Raum zur Verfügung stellt. SMART ART versteht sich als soziokulturelles Netzwerk, das nicht kommerziell agiert, sondern gesellschaftliche Impulse setzen will. Der Tunnel wird so zum Erlebnisraum, der neue Blickwinkel aufzeigt und kulturelle Aktivität in die Innenstadt bringt.

Artwalk im Jänner

Am 11. Jänner 2026, um 15 Uhr, lädt SMART ART zu einem gemeinsamen Artwalk. Die Künstler sowie die Kuratorin führen persönlich durch die Ausstellung und geben Einblicke in Arbeitsprozesse und Hintergründe. Treffpunkt ist der untere Eingang des Schlossbergtunnels am Schlossbergplatz. Die Ausstellung läuft von 31. Dezember 2025 bis 31. Jänner 2026, täglich von 08 bis 22 Uhr im Schlossbergtunnel Graz. Erreichbar ist die Schau über die Haltestelle Schloßbergplatz/Murinsel mit den Straßenbahnlinien 3 und 5, anschließend weiter mit dem Schlossberglift. Öffentliche Parkplätze stehen in der Innenstadt zur Verfügung.