Nach Unfall von zwei Kindern: Graz verstärkt Anti-Böller-Offensive

Mit einem gemeinsamen Appell präsentierten Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer, Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher, Kommunikationsexpertin Michaela Renhart und HNO-Oberärztin Michaela Friedrich die neue städtische Kampagne „Böller? Ohne uns!“. Ihr Ziel: Menschen aktiv über die Folgen von Feuerwerkskörpern aufzuklären und Graz zum Jahreswechsel sicherer, leiser und sauberer zu machen. Die Dringlichkeit ist hoch. Erst vor kurzem wurden zwei zwölfjährige Burschen verletzt, als sie einen gefundenen Böller in die Hand nahmen, 5 Minuten hat berichtet. Einer musste mit schweren Verletzungen in der Kinderklinik behandelt werden. Ein Beispiel dafür, wie schnell Neugier und Unwissenheit zu gefährlichen Situationen führen können. Die Stadt Graz ruft dazu auf, bewusst auf Böller und Raketen zu verzichten. Gefundene oder vermutete illegale Feuerwerkskörper sollen nicht berührt, sondern sofort der Polizei gemeldet werden.

Kampagne in der ganzen Stadt sichtbar

Um möglichst viele Menschen zu erreichen, wird die Initiative breit ausgespielt, über städtische Kanäle, Inserate, Plakate, Online-Schaltungen und Social Media. Die Botschaft soll klar und positiv vermittelt werden: Ein entspanntes Silvester braucht keine Böller.

Vier Gründe, auf Feuerwerkskörper zu verzichten Klare Rechtslage: m Ortsgebiet sind Feuerwerkskörper der Kategorie F2 und höher verboten. Wer trotzdem zündet, riskiert Strafen bis zu 3.600 Euro.

Gesundheit schützen : Jährlich verletzen sich in Österreich rund 240 Menschen durch Feuerwerkskörper, 14 Prozent davon Kinder. Alkohol, falscher Umgang und illegale Böller sind häufige Ursachen.

: Jährlich verletzen sich in Österreich rund 240 Menschen durch Feuerwerkskörper, 14 Prozent davon Kinder. Alkohol, falscher Umgang und illegale Böller sind häufige Ursachen. Tiere in Panik: Hunde, Katzen, Nutz- und Wildtiere leiden massiv unter Knallgeräuschen. Im Vorjahr löste ein einzelner Böller am Lustbühel eine Panikreaktion bei zwei jungen Kälbern aus.

Hunde, Katzen, Nutz- und Wildtiere leiden massiv unter Knallgeräuschen. Im Vorjahr löste ein einzelner Böller am Lustbühel eine Panikreaktion bei zwei jungen Kälbern aus. Umweltbelastung: In der Silvesternacht vervielfacht sich die Feinstaubbelastung – Mikroplastik, Metalle und Ruß gelangen in Böden und Gewässer.

Deutliche Worte der Stadtpolitik

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner:„Ein guter Jahreswechsel braucht keine Knallerei. Er braucht Sicherheit, für Kinder, für Tiere und für alle, die in dieser Stadt leben.“ Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer: „Ein Verzicht auf Böller hilft, Risiken zu verringern und das gemeinsame Feiern angenehmer zu gestalten. Vielen Dank für eure Rücksicht!“ Tierschutzstadträtin Claudia Schönbacher: „Viele Haustiere reagieren mit Angst und Panik. Als Tierschutzstadträtin liegt es mir am Herzen, den Jahreswechsel für Tiere sicher und stressfrei zu gestalten.“ HNO-Oberärztin Michaela Friedrich warnt eindringlich: „Feuerwerkskörper können unserem Gehör dauerhaft schaden. Ein Jahreswechsel braucht keine Knallerei, sondern Rücksicht.“ Kommunikationsleiterin Michaela Renhart ergänzt: „Die Kampagne setzt ein klares Zeichen für ein rücksichtsvolles Miteinander und soll in der ganzen Stadt ihre Wirkung entfalten.“