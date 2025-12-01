Beliebter Maronimann von unbekanntem Täter mit Messer bedroht

Gegen 19.00 Uhr begab sich ein unbekannter Täter zu dem beliebten Maronistand am Grazer Südtiroler Platz. Dort wollte er von einem 44-jährigen Maroniverkäufer eine Portion Maroni mit einem zerrissenen Fünf-Euro-Schein erwerben. Dies lehnte der Maroniverkäufer ab, worauf der Unbekannte die Örtlichkeit verließ. Kurz darauf kam er wieder zurück und dürfte den Maroniverkäufer mit einem ausgeklappten Messer bedroht haben. Nachdem der 44-Jährige ihm Maroni übergab, verließ der Unbekannte die Örtlichkeit. Mit seinem Handy machte der unverletzt gebliebene Maroniverkäufer Fotos vom unbekannten Täter. Da die bisherigen Ermittlungen erfolglos verliefen, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung der beigefügten Bilder an. Zweckdienliche Hinweise sind an das Stadtpolizeikommando Graz, Kriminalreferat – Journaldienst, erbeten.