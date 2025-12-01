Brandeinsatz beim Hotel Daniel: Darum geriet das „Loft Cube“ in Flammen

Wie bereits berichtet brach am Mittwochvormittag, 26. November am Dach des Hotel Daniel in der Nähe des Grazer Hauptbahnhofes ein Brand aus. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wurde nun vermittelt.

Im beliebten Hotel Daniel beim Grazer Hauptbahnhof ist am vergangenen Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Das Hotelzimmer Loft Cube, ein extravagantes Luxus-Loft, stand in Vollbrand. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus, 5 Minuten berichtete: Eilmeldung: Feuer am Dach des Hotel Daniel, Großeinsatz am Bahnhof. Durch das schnelle und professionelle Einschreiten der Hotelangestellten, Polizisten und Kräfte der Berufsfeuerwehr Graz konnten die Gäste aus den obersten Stockwerken rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Brandursache steht nun fest

Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Steiermark übernommen. Im Zuge der Ursachenerforschung konnten die Ermittler, in Zusammenarbeit mit Brandsachverständige der Landesstelle für Brandverhütung, die Brandursache feststellen. Der Brand dürfte von einem Defekt der elektrischen Fußbodenheizung ausgegangen sein. Eine genaue Schadenssumme steht nicht fest.