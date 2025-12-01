Süße Hilfe: Ursulinen-Schüler backen für Kinder mit besonderem Förderbedarf

Gemeinsam mit den Grazer Spitzenköchen Alexander Posch und Philipp Dyczek haben am Montag mehr als 50 Schülerinnen und Schülern der Ursulinen Graz für den guten Zweck gebacken.

Von klassischem Lebkuchen über zarte Kokosbusserl bis hin zu den beliebten Cornflakes-Keksen: Mehr als 50 Schülerinnen und Schüler der Mittelschule verwandelten am Montagvormittag die Aula der Ursulinen Graz in eine duftende Backstube. Aus insgesamt acht Sorten entstanden rund 15 Kilogramm Weihnachtskekse. Prominente Unterstützung erhielten die Schüler von den beiden Grazer Spitzenköchen Alexander Posch (2 Gault&Millau-Hauben) und Philipp Dyczek (1 Michelin-Stern).

©Carmen S. Jauk Alexander Posch & Philipp Dyczek mit den Schüler:innen der Ursulinen Graz

Charity-Event am 10. Dezember

Der Verkauf der Kekse findet im Rahmen eines großen Charity-Events am 10. Dezember ab 18 Uhr in der Genießerei am Markt statt. Neben dem Keksverkauf werden auch Glühwein und alkoholfreier Punsch ausgeschenkt, gesponsert von der Grazer Gastrofamilie Grossauer. Zusätzlich gibt es am 10. Dezember auch einiges zu gewinnen – unter anderem ein exklusives Private-Kitchen-Dinner für sechs Personen von Alexander Posch sowie ein Kochbuch der JRE-Köche, zur Verfügung gestellt von Philipp Dyczek.

Kekse kaufen & Gutes tun

Der Gesamterlös des Charity-Events geht zu 100 Prozent an die Integrationsklassen der Ursulinen Graz. Geplant ist etwa die Anschaffung von Leselupen sowie computerunterstützten Kommunikationssystemen. Diese technischen Assistenzsysteme sind essenziell für den Schulalltag der Integrationskinder. Schulleiter David Caldera: „Wir freuen uns sehr über diese gelungene Aktion und sind dankbar für die großartige Unterstützung der beiden Grazer Spitzenköche. Mit dieser Benefizaktion können wir in der Vorweihnachtszeit ganz konkret etwas Gutes für unsere Schülerinnen und Schüler bewirken!“

