Gefahrenstelle am Waltendorfer Gürtel: Hier wurde entschärft

An der Haltestelle Waltendorfer Gürtel soll es regelmäßig zu gefährlichen Situationen zwischen Radfahrenden und aussteigenden Fahrgästen kommen. Jetzt soll an der Gefahrenstelle eine sichere Lösung entstehen.

In der Bezirksversammlung St. Leonhard wurde die Haltestelle Waltendorfer Gürtel erneut zum Thema. Anrainer schilderten, dass der gemeinsame Bereich von Radweg und Wartezone immer wieder zu brenzligen Situationen führt. Der Radweg verläuft derzeit direkt durch die Wartebereiche, ein Engpass, an dem Radfahrende häufig nahezu ungebremst an aussteigenden Personen vorbeifahren.

Entschärfung der Gefahrenstelle

Auch Bodenmarkierungen, die auf die Gefahr hinweisen sollen, zeigen laut Bezirksbewohner kaum Wirkung. Gemeinderat Alexis Pascuttini (KFG), der an der Sitzung teilnahm, sieht dringenden Handlungsbedarf. Bereits an anderen Stellen in Graz wurde der Radweg hinter den Wartebereichen einer Haltestelle geführt, eine Lösung, die für mehr Sicherheit sorgt und Konflikte entschärft. Nach einem entsprechenden Antrag im Gemeinderat soll jetzt genau diese Stelle entschärft werden. Pascuttini betont die Bedeutung der Maßnahme: „Es freut mich sehr, dass die gefährliche Stelle entschärft wurde. Zwar ist eine Haltestelle ohne Busbucht nicht die Optimallösung, jedoch musste hier zu Gunsten der Fußgängersicherheit eine Lösung gefunden werden. Das ist zweifellos gelungen.“