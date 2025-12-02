Grazer (27) von Unbekannten attackiert und schwer verletzt

Ein unbekannter Täter steht im Verdacht, Sonntagfrüh, 30. November 2025, einen 27-Jährigen attackiert und schwer verletzt zu haben. Die Polizei sucht nun nach dem bislang unbekannten Mann.

Ein 27-Jähriger aus Graz hielt sich gegen 1.30 Uhr am Mehlplatz 3, gegenüber dem Glockenspielplatz, auf. Aus bislang unbekannten Gründen wurde er plötzlich von einem unbekannten Täter gewürgt und mittels Schlägen attackiert. Danach flüchtete der Unbekannte. Nach der Erstversorgung wurde der 27-Jährige mit schweren Gesichtsverletzungen ins LKH Graz eingeliefert.

Polizei sucht nach Hinweise

Da es sich bei der Örtlichkeit um einen stark frequentierten Platz handelt, hofft die Polizei nun auf Zeugen des Vorfalles. Weiters dürfte sich ein Notarzt außer Dienst vor Ort befunden haben. Auch dieser könnte ein wichtiger Zeuge sein. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Schmiedgasse, Tel. Nr.: 059/133/6593 erbeten.