HSG Holding Graz kassiert bittere Niederlage zum Abschluss HLA

Beherzte Grazer müssen sich bei Vöslau geschlagen geben. Graz verpasste den Start und geriet gleich zu Begin mit 0:3 in Rückstand. Nach acht Spielminuten erlöste Jura Juranic dann die Gäste und die HSG drehte die Partie nach 15 Spielminuten zu ihren Gunsten auf 5:4. Vier Tore in Folge fünf Minuten vor Pausepiff brachten die HSG Holding Graz dann in der 28. Spielminute mit 12:9 in Führung. In die Pause gings mit einer 13:11-Führung.

Die Pausenführung war in Spielhälfte zwei schnell wieder weg. Wieder mussten die Grazer sechs Spielminuten auf den ersten Treffer warten und wieder war es Jura Juranic der schließlich zum 14:14 traf. Die HSG Holding Graz ließ sich in der hitzigen Abwehrschlacht aber nicht abschütteln und so stellte Youngster Simon Sonnleitner zehn Spielminuten vor Schlusspfiff auf 22:20 aus Sicht der Gäste. Zeitstrafen und vergebene Torchancen ließen die roomz JAGS Vöslau schließlich wieder in Führung gehen und die Grazer Handballer müssen sich zum Ende der Hinrunde bitter mit 23:26 geschlagen geben. Viel Zeit zu Verschnaufen bleibt nicht, am kommenden Samstag startet für die HLA Meisterligateams der neue Bewerb HNDBL3BEAT. Im Raiffeisen Sportpark Graz empfängt die HSG Holding Graz dabei in der Vorrunde Süd am 6. Dezember ab 17 Uhr den SC kelag Ferlach und die HSG Xentis Lipizzanerheimat.