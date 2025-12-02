Arche Noah: Weihnachtsurlaub für Hunde geht in die zweite Runde

Weihnachtsurlaub für Tierheimhunde: Arche Noah lädt wieder dazu ein, Verantwortung auf Zeit zu übernehmen oder vielleicht sogar ein neues Familienmitglied zu bekommen.

Hund Willhelm ist einer von rund 30 Schützlingen, die sich über einen Weihnachtsurlaub sehr freuen würden.

Während viele Menschen Weihnachten im Kreis der Familie feiern und die meisten Tierheime ihre Tiervergabe vor Weihnachten einstellen, verbringen zahlreiche Hunde die Feiertage im Zwinger. Das Tierheim ARCHE NOAH geht auch heuer zum bereits zweiten Mal einen anderen Weg und bietet den „Weihnachtsurlaub“ für Tierheimhunde an: Interessierte können einen Hund für einige Tage oder über die Feiertage zu sich nehmen – gut vorbereitet, begleitet und ohne Druck, ihn dauerhaft übernehmen zu müssen. Ziel der Aktion ist es, den Tieren eine Auszeit vom Tierheimstress zu schenken und Menschen gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, das Leben mit Hund realistisch zu testen, bevor sie eine langfristige Entscheidung treffen. Tiere sollen nicht als spontanes Geschenk unter dem Christbaum landen, sondern als bewusst gewählte Familienmitglieder.

So funktioniert der Weihnachtsurlaub Interessierte Familien, Paare oder Einzelpersonen können sich ab sofort melden: Kontakt: per E-Mail an hundevergabe@aktivertierschutz.at oder über das

Online-Formular.

per E-Mail an hundevergabe@aktivertierschutz.at oder über das Online-Formular. Beratung und Auswahl: Das Team der Arche Noah bespricht Lebens- und Wohnsituation und schlägt passende Hunde vor.

Das Team der Arche Noah bespricht Lebens- und Wohnsituation und schlägt passende Hunde vor. Kennenlernen: Mehrere gemeinsame Spaziergänge zum „Beschnuppern“, bevor der Hund auf Zeit einzieht.

Mehrere gemeinsame Spaziergänge zum „Beschnuppern“, bevor der Hund auf Zeit einzieht. Weihnachtsurlaub: Der Hund zieht für einige Tage oder über die Feiertage ein. Die genaue Dauer wird gemeinsam vereinbart, ideal sind mehrere Tage am Stück.

18 von 20 Hunden fanden ihr Für-Immer-Zuhause

Im vergangenen Jahr konnten 18 von 20 Hunden aus der Weihnachtsaktion dauerhaft in ihren Weihnachtsfamilien bleiben. Für die übrigen waren die ruhigen Tage abseits des Tierheimalltags eine wertvolle Verschnaufpause – und die zusätzlichen Informationen der Pflegefamilien helfen heute bei der Vermittlung.

Kein Geschenkartikel

Der Weihnachtsurlaub ist kein „Hund zum Ausprobieren“, der danach einfach zurückgegeben wird, sondern ein von Fachleuten begleiteter, zeitlich begrenzter Verantwortungszeitraum, informiert die Arche Noah. „Wenn sich alle ineinander verlieben, steht einer Adoption selbstverständlich nichts im Weg. Wenn es nicht passt, kehrt der Hund in die Arche Noah zurück, bleibt geschützt versorgt und die Familie hat verantwortungsvoll geprüft, ob ein Hund wirklich in ihr Leben passt und das Arche Team bekommt wichtige Infos zum Verhalten des Tieres außerhalb des Tierheimalltags“, erklären die Tierschützer.

