Ausgerutscht: 52-Jähriger mit Motorsäge am Bein verletzt

Kollege ausgerutscht: Mann mit Motorsäge verletzt

Erste Erhebungen ergaben, dass der 52-Jährige gemeinsam mit einem 42-jährigen Mitarbeiter in seinem Wald kleinere Holzarbeiten durchführte. Dabei rutschte der 42-Jährige auf nassem Laub aus und verletzte dabei den 52-Jährigen mit einer Motorsäge am Bein. Der 52-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Österreichisches Rotes Kreuz ins LKH Graz gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.12.2025 um 17:27 Uhr aktualisiert