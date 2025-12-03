Betrüger klingeln an Haustür: Energie Graz warnt vor Fake-Mitarbeitern

In Graz kursiert eine neue Betrugsmasche: Unbekannte geben sich als Mitarbeitende der Energie Graz aus, verlangen Einsicht in persönliche Unterlagen und versuchen so, an sensible Daten zu gelangen.

Die Energie Graz schlägt Alarm: In den vergangenen Tagen wurden mehrere Vorfälle gemeldet, bei denen unbekannte Personen an Haustüren läuteten und sich als Mitarbeiter des Energieunternehmens ausgaben. Ihr Ziel: Kunden zur Herausgabe von Unterlagen wie Jahresabrechnungen, Stromtarifen oder Kontodaten zu bewegen. Das Unternehmen stellt klar: Derartige Hausbesuche finden nicht statt.

So kann der Betrug erkannt werden

Die Masche folgt einem klaren Muster. Die Betrüger versuchen, Vertrauen zu schaffen, und bitten um Einsicht in persönliche Dokumente, angeblich zur „Überprüfung“ oder „Tarifoptimierung“.