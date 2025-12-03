Betrüger klingeln an Haustür: Energie Graz warnt vor Fake-Mitarbeitern
In Graz kursiert eine neue Betrugsmasche: Unbekannte geben sich als Mitarbeitende der Energie Graz aus, verlangen Einsicht in persönliche Unterlagen und versuchen so, an sensible Daten zu gelangen.
Die Energie Graz schlägt Alarm: In den vergangenen Tagen wurden mehrere Vorfälle gemeldet, bei denen unbekannte Personen an Haustüren läuteten und sich als Mitarbeiter des Energieunternehmens ausgaben. Ihr Ziel: Kunden zur Herausgabe von Unterlagen wie Jahresabrechnungen, Stromtarifen oder Kontodaten zu bewegen. Das Unternehmen stellt klar: Derartige Hausbesuche finden nicht statt.
So kann der Betrug erkannt werden
Die Masche folgt einem klaren Muster. Die Betrüger versuchen, Vertrauen zu schaffen, und bitten um Einsicht in persönliche Dokumente, angeblich zur „Überprüfung“ oder „Tarifoptimierung“.
Doch die Energie Graz betont:
- Niemals persönliche Daten oder Rechnungen herausgeben.
- Keine fremden Personen unbeaufsichtigt in die Wohnung lassen.
- Immer einen Dienstausweis verlangen, echte Mitarbeiter können sich jederzeit ausweisen.
- Verdächtige Besuche sofort melden.
- Wer selbst betroffen ist oder verdächtige Situationen bemerkt, soll sich umgehend melden. Das Kundenservice der Energie Graz ist von 7 bis 18 Uhr unter 0316/8057-1857 erreichbar.
- Außerhalb dieser Zeiten gilt: Sofort die Polizei verständigen.