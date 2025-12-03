Das Turners Café schließt seinen Standort am Grazer Karmeliterplatz. Das beliebte Gastro-Duo Ivo und Julia Turner zieht ein ehrliches Fazit und erklärt, warum das Konzept in der Innenstadt nicht aufging.

Seit vier Jahren führen das Gastro-Duo Ivo und Julia Turner am Stattegger Dorfplatz im Norden von Graz das Turners Café mit vollem Erfolg. Im Mai 2024 wurde dann ein zweiter Standort eröffnet, nämlich inmitten der Grazer Innenstadt in den ehemaligen Räumlichkeiten des „Seasons“ am Karmeliterplatz. 5 Minuten berichtete damals: Wie cool: Neuer Brunch-Hotspot eröffnet am Grazer Karmeliterplatz.

Zu den Gründen der Schließung

Mit Ende des Jahres wird das Lokal am Karmeliterplatz seine Pforten wieder schließen. „Unser familienfreundliches Konzept hat sich am Karmeliterplatz leider nicht so entwickelt, wie wir es uns erhofft hatten. Ein rein auf Kinder ausgerichtetes Café hätte an diesem Standort vermutlich gut funktioniert, entsprach jedoch nicht unserer ursprünglichen Idee“, erzählen Ivo und Julia Turner im Gespräch mit 5 Minuten über die Gründe der Schließung.

Betreiber resümieren: „Nicht jedes Vorhaben entwickelt sich wie geplant“

Das Lokal wird am 21. Dezember zum letzten Mal öffnen, danach konzentrieren sich die Betreiber „wieder vollständig auf unser Hauptlokal in Stattegg“, berichten die beiden, welche trotz allem „auf eine sehr spannende und lehrreiche Zeit zurückblicken“ und dankbar dafür sind, dass sie dieses Projekt ausprobieren konnten. „Nicht jedes Vorhaben entwickelt sich wie geplant, wichtig ist, daraus zu lernen und weiterzugehen. Besonders in Erinnerung bleiben uns die vielen freundlichen Gespräche mit unseren Gästen, die diese Zeit für uns zu etwas Besonderem gemacht haben“, so die beiden Betreiber, die sich mit Ende des Jahres aus der Grazer Innenstadt verabschieden.