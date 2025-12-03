Beliebtes Restaurant mit Hawaii-Feeling in Graz steht vor der Pleite

Als „Wiki Wiki Poke“ 2022 in Graz eröffnete, herrschte Aloha-Stimmung am Südtiroler Platz. Heute ist davon wenig übrig: Die Betreiberfirma PokeFlow GmbH ist insolvent, betroffen sind auch die sechs Mitarbeiter der Grazer Filiale.

Als Ende März 2022 die Türen des neuen „Wiki Wiki Poke“ am Südtiroler Platz aufgingen, war die Stimmung ausgelassen. Nach dem schnellen Umbau der ehemaligen Martin Auer-Filiale strömten Neugierige in das hawaiianisch angehauchte Lokal. Fünf Tage lang gab es Bowls für fünf Euro, ein Andrang, der das neue Konzept sofort zum Stadtgespräch machte, 5 Minuten berichtete. Auch in Wien hatten die Poke-Bowls längst ihr Publikum gefunden, in Graz feierten sie mit dieser ersten Filiale Premiere. Viele Gäste hofften damals: Endlich ein frischer kulinarischer Farbtupfer in der Innenstadt.

Jetzt die Kehrseite: Betreiberfirma in Insolvenz

Am heutigen Mittwoch, dem 3. Dezember, drei Jahre nach der Eröffnung, folgt die Ernüchterung. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bestätigt, wurde über die PokeFlow GmbH, die hinter den „Wiki Wiki Poke“-Standorten steht, ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Gemäß den vorliegenden Unterlagen hat man insgesamt 46 Mitarbeiter beschäftigt, zudem sind vom Insolvenzverfahren derzeit 76 Gläubiger (inklusive der Dienstnehmer) betroffen. Laut der Bilanz 2024 würden sich die Gesamtverbindlichkeiten auf etwa 789.000 Euro belaufen, so der AKV weiter. Den Grund für die Insolvenz sieht man in einer schwankenden Kundenfrequenz und gleichzeitig gestiegenen Ausgaben für Miete, Personal und Rohstoffpreise. In letzter Zeit habe sich außerdem auch ein starker Wettbewerb durch ähnlich ausgerichtete Schnellrestaurants und Lieferdienste entwickelt.

In Graz ist eine Filiale betroffen

Auf Anfrage bestätigt der AKV gegenüber 5 Minuten: Sechs Mitarbeiter sind am Grazer Standort am Südtiroler Platz beschäftigt und von der Insolvenz betroffen. Ob dieser Standort bestehen bleibt, ist derzeit unklar, mit Stand heute ist eine Fortführung und eine Sanierung geplant, inklusive der Frage, wie viele Filialen weitergeführt werden können. Für die sechs Grazer Mitarbeiter heißt es also vorerst: warten.