Genuss & Besinnlichkeit: Adventfahrt führt zu Hochstrasser und nach St. Bartholomä

Am Samstag, dem 13. Dezember 2025, findet die nächste Adventausflugsfahrt der Erlebnisregion Graz statt. Diese führt zur Destillerie Hochstrasser und anschließend steht ein Besuch des Barthlmäer Advent auf dem Programm.

In Mooskirchen widmet sich die Familie Hochstrasser in vierter Generation der Kunst des Destillierens. Bei der Führung durch die Edelbrand-Erlebniswelt mit Verkostung wird der Weg von der Blüte bis zum Endprodukt gezeigt. Ein Highlight ist die Verkostung des neuen steirischen Kernölgeists mit einem weihnachtlichen Aromenspektrum von Vanille über dunkle Schokolade bis hin zu feinem Biskuit. Hier trifft steirisches Kulturerbe auf zeitgenössische Kunst, denn die malerische Interpretation des Grazer Künstlers Tom Lohner ziert das Etikett der Flasche.

Regionales Kunsthandwerk beim Barthlmäer Advent

Anschließend führt die Fahrt nach St. Bartholomä. Nach dem Besuch der Kirche, des Glockenturms, der alten Kegelstatt und des Hanns-Koren-Museums lädt der Adventmarkt dazu ein, regionales Kunsthandwerk zu entdecken, duftende Köstlichkeiten zu genießen und in seiner ruhigen, besinnlichen Atmosphäre ein Stück ursprüngliches Dorfadvent-Gefühl zu erleben.