Neues Kaffeehaus eröffnet im Grazer Univiertel

In der Goethestraße eröffnet Anfang Februar mit dem Café Lagom ein neues Kaffeehaus. Das Konzept orientiert sich am schwedischen Begriff „Lagom“ und setzt auf bewussten Konsum, Regionalität und einen ruhigen Ort zum Verweilen.

Lagom: [lá:gom] [adj.] – ein schwedisches Konzept und angestrebter Zustand des „nicht zu viel und nicht zu wenig“, „genau richtig“. An diesem Prinzip orientiert sich das Café Lagom, das am 2. Februar 2026 in Graz eröffnet. Das Café befindet sich in der Goethestraße 42 mit Blick auf das Hauptgebäude der Universität Graz. Es zieht in die Räumlichkeiten des ehemaligen Prachthof ein, der erst im vergangenen Herbst eröffnet wurde und nach kurzer Zeit seine Pforten aufgrund „privater Ereignisse“, wie es vom Betreiber hieß, wieder schloss. Zuvor war in dem Lokal das Café Cofeba untergebracht.

Süße Schnecken und Kaffee aus Grazer Rösterei

Angeboten werden Kaffee, hausgemachte Zimt-Kardamom-Schnecken sowie weitere kleine Speisen. Der Kaffee wird von der Grazer Rösterei Buna bezogen. Diese bietet mit der Reihe „Women in Coffee“ Bohnen an, die ausschließlich von Kaffeebäuerinnen stammen. Auch bei den übrigen Rohprodukten wird auf regionale Herkunft geachtet, ebenso auf Nachhaltigkeit und faire Bedingungen entlang der Lieferkette. Ergänzt wird das gastronomische Angebot durch eine Auswahl an Büchern, die vorwiegend queer-feministische Themen behandeln. Künftig sind zudem Veranstaltungen rund ums Lesen geplant.

Offener Ort ohne Erwartungen

Initiiert wurde das Café Lagom von Lena Zechner, die selbst nicht-binär ist und sowohl weibliche als auch genderneutrale Pronomen verwendet. Zechner bringt eine persönliche Affinität zu Kaffeehauskultur, Lesen und gemütlichen Aufenthaltsorten mit. Mit dem Café Lagom wird ein Projekt umgesetzt, das als offener Ort gedacht ist, an dem Menschen sich aufhalten und sein können, ohne festgelegte Erwartungen.