„Bauen im Takt“: Das war der Grazer Ball der Technik 2026

Der Ball der Technik 2026 stand ganz im Zeichen von Sustainable Construction: Im Congress Graz erhielten Ballgäste unter dem Motto „Bauen im Takt“ Einblicke in die Vielfalt von Architektur und Bauingenieurwissenschaften.

Die Technik bat wieder zum Tanz: Studierende, Angehörige der Grazer Technik und klingende Namen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft – insgesamt rund 2.300 Gäste – fanden sich gestern, Freitag, 30. Jänner, zum Ball der Technik 2026 im Congress Graz ein. Hauptsponsorin des Balls war die Kammer der Ziviltechniker:innen für Steiermark und Kärnten. Horst Bischof, Rektor der TU Graz und Schirmherr des Balls, freute sich über die ausgezeichnete Stimmung: „Der Ball der Technik gehört zu den traditionellen Highlights der Grazer Ballsaison, die Karten sind seit Wochen ausverkauft. Was diesen Ball so besonders macht, ist die einzigartige Mischung der Gäste: Studentinnen und Studenten feiern im schönsten Ambiente gemeinsam mit namhaften Persönlichkeiten aus Industrie, Wissenschaft, Politik und dem öffentlichen Leben. So eine gemeinsame Ballnacht bringt uns alle näher zusammen.“

©Lunghammer – TU Graz | von links: Horst Bischof, Rektor der TU Graz, mit Jutta Bischof; Teresa Beck und Gustav Spener, Präsident der Kammer der Ziviltechniker:innen für Steiermark und Kärnten; Petra Petersson, Dekanin der Architekturfakultät der TU Graz, mit Gordon Black; Ferdinand Hofer, Vorsitzender des Ballkomitees.

Wissenschaftler und Politiker in Ballgewand

Bischof begrüßte hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der steirischen und nationalen Hochschul- und Forschungslandschaft, darunter die Rektorin und der Geschäftsführer der FH Joanneum, Corinna Engelhardt-Nowitzki und Martin Payer, TU Wien-Rektor Jens Schneider, Med Uni Graz-Rektorin Andrea Kurz, Montanuni Leoben-Rektor Peter Moser, Stefanie Lindstaedt, Gründungspräsidentin der IT:U, Christof Wolfmaier, Rektor der deutschen Hochschule Esslingen und TU Graz Unirat-Vorsitzende Christa Neuper. Die Industrie war prominent vertreten unter anderen durch Infineon-Vorstandsvorsitzende Sabine Herlitschka, Sandra Derler und Thomas Dietinger von der Geschäftsführung der IT Community Styria, Vice President Magna Vehicle Engineering Martin Peter, Roland Prettner, Chef von Magna Steyr, sowie Peter Ölsinger, General Manager von BRP Rotax, um nur einige zu nennen. Die Kammer der Ziviltechniker:innen für Steiermark und Kärnten war als Hauptsponsorin des Abends vertreten durch Kammerpräsident Gustav Spener. Weiters am Ball zugegen waren Joanneum Research Geschäftsführer Heinz Mayer, Nationalratsabgeordnete Juliane Bogner-Strauss, Landesrätin Claudia Holzer und Landesrat Willibald Ehrenhöfer.

Architektur und Bauingenieurwissenschaften am Tanzparkett

Die thematische Gestaltung des Balls zum Schwerpunkt „Sustainable Construction“ übernahmen heuer die Fakultäten für Architektur sowie für Bauingenieurwissenschaften der TU Graz gemeinsam mit dem Institut für Architektur und Bauingenieurwesen der FH Joanneum. Im TU Graz-Themenraum „ARTtec“ ermöglichten die Eisenbahninstitute der TU Graz und voestalpine Railway Systems GmbH den Ballgästen mittels VR-Brillen, sich in der Weichen-Instandhaltung zu versuchen. Ein weiteres Highlight war die Virtuelle Sandbox, ein interaktives Werkzeug aus der Geologie, um Prozesse wie Erosion, Sedimentation oder Landschaftsentwicklung in Echtzeit anhand von formbarem Sand in Kombination mit einer 3D-Kamera zu simulieren. Demonstriert wurden zudem eine Wärmebildkamera, die integriert in eine Drohne beispielsweise zur Detektion von Leckagen in Gebäuden eingesetzt werden kann, sowie die Bestimmung der CO2-Konzentration in der Innenraumluft. In der FH Lounge nebenan war unter dem Titel „Build with purpose und Gin Fizz“ ein modularer Ausstellungstisch mit Modellen interdisziplinärer Projektarbeiten von Studierenden der Architektur und des Bauingenieurwesens zu bestaunen.

Polonaise und Mitternachtseinlage begeisterten

Die Choreographie der Polonaise kam auch dieses Jahr von der Tanzschule Conny & Dado. Mit dabei am Tanzparkett war Joachim Lampel, mehrfacher Gold-, Silber- und Bronzemedaillengewinner bei den Special Olympics. Mit den Ballroom Busters, dem Beat Club Graz, der Big Band Bad Gleichenberg, dem Grazer Salonorchester, den OldSchoolBasterds, Sax goes Pop, The Phy-sicks, sowie Montevideo lockten acht Musikgruppen Tanzbegeisterte auf das Parkett. Für die Mitternachtseinlage sorgte die Vintagetänzerin Dixie Dynamite, gefolgt von der traditionellen Quadrille. Beim HTU-Clubbing im Kellergewölbe klang die Ballnacht bis fünf Uhr früh aus.

Nächster Ball der Technik am 29. Jänner 2027

Veranstaltet wurde der Ball der Technik 2026 von der TU Graz gemeinsam mit der Kammer der Ziviltechniker:innen für Steiermark und Kärnten, alumniTUGraz 1887, der FH Joanneum und der HochschülerInnenschaft an der TU Graz (HTU). Als „Green Event“ erfüllte der Ball der Technik 2026 die Voraussetzungen des Österreichischen Umweltzeichens. Der nächste Ball der Technik findet am 29. Jänner 2027 statt.