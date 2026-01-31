Sicherheitsförderung: Geld für Schutz der Synagoge Graz

Der Sicherheitsdienst für die Synagoge Graz wurde nach den Anschlägen im Jahr 2020 eingerichtet. Dieser ist, neben dem durch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes hergestellten Objektschutz, unter anderem für die Zugangskontrollen zur Amtsdirektion, dem Gemeindehaus und der Synagoge sowie bedarfsweise auf dem Jüdischen Friedhof verantwortlich und ist auch während der Bürostunden der Amtsdirektion sowie während der Gebete und Veranstaltungen dauerhaft präsent. „Es handelt sich hierbei um einen bewaffneten externen Sicherheitsdienst, wie er bei sämtlichen jüdischen Einrichtungen üblich ist. Damit wird dem Ansteigen antisemitischer Vorfälle und Anschläge in Österreich, Europa und der ganzen Welt Rechnung getragen“, heißt es von der Stadt Graz.