Was steckt hinter dem Mann in pinker Unterhose auf Skiern in Graz?

Ein Mann auf Skiern, nur in pinker Unterhose, mitten in der Grazer Innenstadt: Ein Video sorgt derzeit für Aufsehen. Dahinter steckt kein PR-Gag, sondern ein sportliches Comeback und der Wunsch, Graz zum Lachen zu bringen.

Passanten bleiben stehen, Handys werden gezückt, ungläubige Blicke wechseln sich mit Lachen ab. Mitten durch die Grazer Innenstadt läuft ein Mann auf Skiern, bekleidet nur mit einer pinken Unterhose. Das Video verbreitet sich rasend schnell in den sozialen Netzwerken. Viele fragen sich: Wer ist das? Und warum tut man so etwas?

Lukas Schönberger lüftet das Geheimnis

Die Antwort liefert Lukas Schönberger selbst im exklusiven Gespräch mit 5 Minuten. „Ich wollte eigentlich mein Comeback ankündigen.“ Was auf den ersten Blick wie ein skurriler Spaß wirkt, hat einen sportlichen Hintergrund. „Ich bin derzeit Skispringer und wollte mit dem Video eigentlich mein Comeback in der Nordischen Kombination ankündigen“, erklärt Schönberger. Die ungewöhnliche Aktion sei aber bewusst nicht als klassische Sportankündigung gedacht gewesen. Vielmehr ging es darum, Aufmerksamkeit zu schaffen und zwar dort, wo man mit nordischem Sport eher selten in Berührung kommt.

Warum Graz und warum eine Unterhose?

Die Idee entstand nicht spontan. „Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich wollte, dass mal wieder etwas Lustiges in Graz passiert. Und weil die Menschen in Graz eher weniger mit dem nordischen Sport vertraut sind“, sagt Schönberger. Dass er dabei nicht im Sportoutfit unterwegs war, sondern nur in Unterhose, hatte einen klaren Grund: „Warum mit Unterhose? Weil wenn ich was mache, dann mit Entschlossenheit. Wäre ich mit Langlaufanzug gelaufen, hätte es niemals dieses Ausmaß erreicht.“ Die Idee habe es schon seit Wochen gegeben. Als dann der erste schöne Tag kam, fiel die Entscheidung schnell. „Am ersten schönen Tag habe ich zu meinem Kollegen Marcel Reiter gesagt: Machen wir das!“

Stilentscheidung mit Kalkül

Auch die Machart des Videos war kein Zufall. „Dann habe ich mich kurzfristig für den stew.crew Stil entschieden, weil der in letzter Zeit sehr gut ankommt“, erklärt Schönberger. Die Mischung aus spontaner Aktion, Humor und direktem Stadtraum habe genau das transportiert, was er zeigen wollte. Besonders wichtig war Schönberger, wie die Aktion bei den Menschen ankommt. Die Reaktionen hätten ihn positiv überrascht. „Die Passanten haben sehr neugierig reagiert und es mit Humor genommen, auch die Polizei hat mich sehr nett angelacht.“ Auffällig: „Eher ältere Menschen ab 50 sind zu mir wegen Fotos gekommen“, erzählt er. Viele hätten nachgefragt, was hinter der Aktion steckt. „Aber es gab keine Person, die sich beschwert hat oder sich durch die Aktion unwohl gefühlt hat und das ist auch wichtig.“

Ein Erfolg, weil nichts gespielt war

Für Schönberger steht fest: Das Video hat genau das erreicht, was er wollte. „Bis jetzt ist das Video für mich ein voller Erfolg. Denn auf dem Video ist nichts gespielt, so bin ich einfach.“ Er beschreibt sich selbst als zielstrebig, aber immer mit einer Portion Humor. „Zielstrebig, aber trotzdem immer mit Humor und einem Lächeln auf den Lippen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.02.2026 um 10:50 Uhr aktualisiert