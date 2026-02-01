Grazer Kult-Pizzeria vor Comeback: Neues Konzept, neue Räume

Jahrelang stand sie leer, jetzt mehren sich die Zeichen für ein Comeback: Die legendäre Pizzeria Georgi in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße könnte schon im Sommer wieder öffnen.

Wer in Graz schon länger lebt, kennt sie: die Pizzeria Georgi. Einst eine der ersten Pizzerien der Stadt, später ein stiller Zeitzeuge mitten zwischen modernen Bürogebäuden. Seit dem Tod von Besitzer Georg Georgi im Jahr 2021 blieb das Lokal geschlossen. Doch nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen.

Ab Juni soll der Ofen wieder angeheizt werden

Seit Monaten wird am markanten Gebäude gearbeitet. Die frisch gestrichene Fassade ist kaum zu übersehen, ein erstes sichtbares Zeichen dafür, dass sich hinter den Kulissen etwas tut. Nach Informationen aus dem Umfeld des Projekts planen zwei Grazer Unternehmer, das Gebäude zu mieten und neu zu beleben. Konkret ist von einer Wiedereröffnung im Juni die Rede, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Geplant ist nicht nur eine klassische Pizzeria, sondern auch eine Bar auf der Dachterrasse. Das Haus bietet dafür beste Voraussetzungen: zwei Geschoße und eine Terrasse mit Blick über das Areal rund um Messe Graz und Conrad-von-Hötzendorf-Straße. Details zum Konzept halten sich die künftigen Betreiber derzeit noch offen, fix ist aber: Pizza soll wieder eine zentrale Rolle spielen.