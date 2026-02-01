Vandalismus in Graz-Gösting: „Ich biete 1.000 Euro für Hinweise“

Nach der Beschmierung des Kriegerdenkmals in Graz-Gösting meldet sich der dort lebende Gemeinderat und KFG-Klubobmann Alexis Pascuttini zu Wort. Er verurteilt den Vandalismus scharf und setzt eine Belohnung für Hinweise aus.

Das Kriegerdenkmal in Graz-Gösting ist am Wochenende Ziel eines Vandalenakts geworden. Unbekannte beschmierten das Denkmal, das den Gefallenen der beiden Weltkriege gewidmet ist, mit blauer Farbe. Der Vorfall sorgt im Bezirk für Empörung und ruft nun auch politische Reaktionen hervor.

„Feige Tat“ sorgt für Entsetzen

Der in Gösting lebende KFG-Gemeinderat und Klubobmann Alexis Pascuttini verurteilt die Tat scharf. Für ihn steht fest: „Diese feige Tat ist aufs Schärfste zu verurteilen. Vandalismus auf historische Denkmäler, die zum Gedenken der Gefallenen der beiden Weltkriege errichtet wurden, darf niemals toleriert werden“, so Pascuttini. So sei das Kriegerdenkmal für viele Menschen im Bezirk ein Ort des stillen Gedenkens und ein fester Bestandteil der lokalen Erinnerungskultur.

©KFG Für KFG-Gemeinderat und Klubobmann Alexis Pascuttini ist der Vandalakt „eine feige Tat“.

Belohnung für Hinweise ausgesetzt

Um die Verantwortlichen rasch ausfindig zu machen, geht Pascuttini nun einen konkreten Schritt: Er setzt eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro für zweckdienliche Hinweise aus, die zur Ausforschung der Täter führen. Ziel sei es, ein klares Zeichen zu setzen, dass solche Taten nicht folgenlos bleiben dürfen. Neben der Belohnung kündigt Pascuttini auch finanzielle Unterstützung für die Beseitigung der Schäden an. Er will 1.500 Euro an den ÖKB Graz-Gösting spenden, um die Reinigungskosten zumindest teilweise zu decken. Der örtliche Kameradschaftsbund kümmert sich das ganze Jahr über ehrenamtlich um die Pflege des Denkmals. „Der ÖKB Graz-Gösting leistet wertvolle Arbeit und sorgt dafür, dass das Denkmal in würdigem Zustand erhalten bleibt. Dieses Engagement muss gewürdigt werden. Keinesfalls dürfen dem Verein durch diesen Vandalenakt zusätzliche Kosten entstehen“, betont Pascuttini.

