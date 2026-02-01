Unterstützung für Winterwelt und Verein CHAMPS beschlossen

Die Grazer Winterwelt findet heuer bereits zum 20. Mal im Zentrum von Graz statt und bietet Grazern noch bis 2. Februar Wintersport an der frischen Luft. Zentrale Bestandteile sind ein Eislaufplatz sowie eine Kindererlebniswelt. Ein wesentliches Ziel der Veranstalter ist die umfassende Barrierefreiheit. Diese reicht vom barrierefreien Zugang zum Eislaufplatz über die Durchführung eines Inklusionstages bis hin zur Bereitstellung einer eigenen Ansprechperson für Inklusionsfragen. Die vorgesehenen Mittel dienen der Organisation barrierefreier Maßnahmen vor Ort sowie der Planung und Durchführung inklusiver Programmpunkte. Neben dem bereits etablierten „Tag der Inklusion“ wurde das Angebot heuer erstmals um ein inklusives Benefiz-Eisstockturnier erweitert. Ergänzend setzt die Grazer Winterwelt auf soziale Teilhabe: Besitzer:innen der SozialCard der Stadt Graz erhalten einen deutlichen vergünstigten Eintritt (3 Euro statt 8 Euro).

Förderung für weiteren Verein beschlossen

Darüber hinaus werden erneut soziale Einrichtungen und Projekte – darunter die Lernhäuser des Roten Kreuzes und das Mentoringprojekt Sindbad – kostenlos zur Teilnahme eingeladen. Zur Deckung der Personalkosten wurde ein weiterer Verein im Bereich Inklusion gefördert. Der Verein „CHAMPS“ bietet Sommerbetreuung für alle Kinder im Alter von 6-15 Jahren. Der Aufbau eines gesunden Selbstbewusstseins, eines positiven Selbstbildes und eines gewinnbringenden Miteinanders steht dabei im Vordergrund und wird durch verschiedene Spiele und Übungen aus dem Mental- und Achtsamkeitstraining verstärkt. Die Projektförderungen von gesamt 7.780 Euro wurden einstimmig vom Stadtsenat beschlossen.