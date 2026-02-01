/ ©FF Raaba
Verkehrsunfall in Graz-Umgebung: Auto durchbrach Leitschiene
Die Freiwilligen Feuerwehren Raaba und Thondorf wurden am Samstag, dem 31. Jänner gegen 19.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall nach Grambach (Graz-Umgebung) alarmiert.
Am Samstag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Teslastraße in Grambach. „Ein Pkw kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab, durchschlug die Leitschiene, querte erneut die Straße und kam schließlich auf der gegenüberliegenden Seite im Graben zum Stillstand“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Raaba, die im Einsatz stand. Weiter heißt es von den Florianis: „Die verletzten Personen wurden vom Roten Kreuz medizinisch versorgt.“
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes