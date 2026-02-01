Verkehrsunfall in Graz-Umgebung: Auto durchbrach Leitschiene

Am Samstag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Teslastraße in Grambach. „Ein Pkw kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab, durchschlug die Leitschiene, querte erneut die Straße und kam schließlich auf der gegenüberliegenden Seite im Graben zum Stillstand“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Raaba, die im Einsatz stand. Weiter heißt es von den Florianis: „Die verletzten Personen wurden vom Roten Kreuz medizinisch versorgt.“