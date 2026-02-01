Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Raaba
Bild auf 5min.at zeigt einen Verkehrsunfall.
Zwei steirische Feuerwehren im Einsatz bei einem Verkehrsunfall in Grambach.
Grambach
01/02/2026
Feuerwehr-Einsatz

Verkehrsunfall in Graz-Umgebung: Auto durchbrach Leitschiene

Die Freiwilligen Feuerwehren Raaba und Thondorf wurden am Samstag, dem 31. Jänner gegen 19.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall nach Grambach (Graz-Umgebung) alarmiert.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)

Am Samstag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Teslastraße in Grambach. „Ein Pkw kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab, durchschlug die Leitschiene, querte erneut die Straße und kam schließlich auf der gegenüberliegenden Seite im Graben zum Stillstand“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Raaba, die im Einsatz stand. Weiter heißt es von den Florianis: „Die verletzten Personen wurden vom Roten Kreuz medizinisch versorgt.“

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: