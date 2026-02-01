Aus für Sturm Graz beim Cup: Niederlage beim Viertelfinale in Altach

Im ÖFB-Cup-Viertelfinale setzte sich der SCR Altach nach Verlängerung mit 3:1 gegen Sturm Graz durch. Die Vorarlberger feierten damit erstmals den Einzug ins Cup-Semifinale. Die Grazer hingegen scheiden aus.

Vor dem Spiel verabschiedete Altach zwei frühere Spieler, die im Winter zu Sturm gewechselt waren. Ingolitsch und Paul Koller erhielten im Stadion Schnabelholz Applaus von den Zuschauern. Danach entwickelte sich eine zähe Partie mit vielen Zweikämpfen und wenigen Torchancen. Erst kurz vor der Pause wurde es „gefährlich“, doch Altach-Spieler Patrick Greil und Massombo scheiterten jeweils an Sturm-Torhüter Danijl Chudjakow. Nach dem Seitenwechsel ging Altach in Führung. Nach einem Foul im Strafraum trat Greil zum Elfmeter an, sein erster Versuch wurde abgewehrt, doch im zweiten Anlauf traf er zum 1:0.

Sieg für Altach

Sturm bemühte sich um eine Reaktion und kam durch Axel Kayombo zum Ausgleich, nachdem Altach-Goalie Dejan Stojanovic einen Schuss zunächst pariert hatte. Die Grazer konnten den Schwung jedoch nicht nutzen, denn Tim Oermann musste nach Gelb-Rot vorzeitig vom Platz. In der Verlängerung entschied Altach das Spiel. Srdan Hrstic traf per Kopf zur erneuten Führung, kurz darauf bereitete er Patrick Greils zweiten Treffer vor. In den letzten Minuten verletzte sich Sturm-Torhüter Chudjakow, sodass Feldspieler Jusuf Gazibegovic ins Tor musste. Altach brachte den Vorsprung sicher ins Ziel.