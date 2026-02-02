Skip to content
Region auswählen:
/ ©Freiwillige Feuerwehr Gössendorf
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Gössendorf bei einem Einsatz.
Teamarbeit vor Ort: Feuerwehr St. Ulrich und Feuerwehr Gössendorf befreiten den Wagen aus dem Erdloch in St. Ulrich.
Graz-Umgebung
02/02/2026
Bodenprobe gemacht

Endstation Erdloch: Auto steckt fest, Florianis rücken aus

Ein etwas anderer Einsatz hielt die Feuerwehr Gössendorf am Freitagabend auf Trab. In St. Ulrich steckte ein Auto in einem Erdloch fest und kam aus eigener Kraft nicht mehr heraus. Ohne Feuerwehr ging nichts mehr.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)


Am Freitag 31. Jänner 2026 um 18.20 Uhr wurde die Feuerwehr Gössendorf zu einer Fahrzeugbergung nach St. Ulrich alarmiert. Ein Auto ist aus unbekannter Ursache in ein Erdloch geraten und saß dort fest – weder vor noch zurück ging es für den Lenker. Beim Eintreffen war die Einsatzleitung der Freiwilligen Feuerwehr St. Ulrich bereits vor Ort, schnell war klar: Ohne schweres Gerät geht hier nichts mehr. Mit dem Wechselladefahrzeug samt Kran rückten die Florianis an und befreiten das Auto mit viel Fingerspitzengefühl aus seiner misslichen Lage. Nach der erfolgreichen Bergung konnte der Einsatz rasch beendet werden.

Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Gössendorf bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr Gössendorf |
Endstation Erdloch: Ohne Hilfe der Feuerwehr ging für es für den Wagen nicht mehr weiter.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: