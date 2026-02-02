Endstation Erdloch: Auto steckt fest, Florianis rücken aus

Ein etwas anderer Einsatz hielt die Feuerwehr Gössendorf am Freitagabend auf Trab. In St. Ulrich steckte ein Auto in einem Erdloch fest und kam aus eigener Kraft nicht mehr heraus. Ohne Feuerwehr ging nichts mehr.



Am Freitag 31. Jänner 2026 um 18.20 Uhr wurde die Feuerwehr Gössendorf zu einer Fahrzeugbergung nach St. Ulrich alarmiert. Ein Auto ist aus unbekannter Ursache in ein Erdloch geraten und saß dort fest – weder vor noch zurück ging es für den Lenker. Beim Eintreffen war die Einsatzleitung der Freiwilligen Feuerwehr St. Ulrich bereits vor Ort, schnell war klar: Ohne schweres Gerät geht hier nichts mehr. Mit dem Wechselladefahrzeug samt Kran rückten die Florianis an und befreiten das Auto mit viel Fingerspitzengefühl aus seiner misslichen Lage. Nach der erfolgreichen Bergung konnte der Einsatz rasch beendet werden.