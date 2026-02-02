Buschenschank am Lustbühel sucht neuen Pächter

Ein Ort zum Ankommen, Durchatmen und Genießen steht vor einem neuen Kapitel: Nach dem Abschied von Monika Grebenz sucht die Stadt Graz einen neuen Pächter für den Buschenschank am Lustbühel.

Viele verbinden mit dem Genussplatz Lustbühel gemütliche Stunden, gute Gespräche und regionale Schmankerl. Möglich gemacht hat das über Jahre hinweg Monika Grebenz, die sich nun in ihre wohlverdiente Pension verabschiedet hat. Mit ihrem Einsatz hat sie den Buschenschank geprägt und zu einem beliebten Treffpunkt gemacht.

Der Lustbühel als Ort der Begegnung

Der Lustbühel zeigt heute, wie wichtig es war, das Gebiet wieder in städtische Verantwortung zu holen. Aus einem stillen Platz ist ein lebendiges Naherholungsgebiet für Grazer geworden. Menschen kommen hierher, um den Blick über die Stadt schweifen zu lassen, die Natur zu genießen und gemeinsam Zeit zu verbringen. Genau dieses Gefühl soll erhalten bleiben. Dass der Genussplatz heute so gut angenommen wird, ist auch dem engagierten Team vor Ort zu verdanken. Tag für Tag wird hier mit Herz gearbeitet, damit sich die Gäste willkommen fühlen. Dieses Fundament soll auch in Zukunft tragen. Die Stadt setzt dabei auf Qualität, Regionalität und echtes Miteinander.

©Google Streetview Am Lustbühel treffen Natur, Aussicht und Genuss aufeinander. Nun werden neue Ideen für den beliebten Buschenschank gesucht. ©Google Streetview Der Genussplatz Lustbühel sucht einen neuen Pächter oder eine neue Pächterin für die Zukunft.

Raum für neue Ideen und Genuss

Jetzt ist Platz für frische Gastro-Ideen an einem ganz besonderen Ort in Graz. Die GBG Gebäude- und Baumanagement Graz sucht eine neue Pächterin oder einen neuen Pächter, der den Buschenschank mit Leben füllt und den Charakter des Lustbühels weiterführt. Interessierte können sich per E-Mail an gbg@gbg.graz.at wenden. Der Wunsch ist klar: Der Genussplatz Lustbühel soll auch künftig ein Ort bleiben, an dem man gerne verweilt.