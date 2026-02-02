Elevate Festival Graz 2026 kehrt mit „Vital Signs“ zurück

Das Elevate Festival 2026 findet heuer von 5. bis 8. März in Graz statt. Über 150 Künstler, mehr als 30 internationale Sprecher und 15 Locations stehen unter dem Motto „Vital Signs“ ganz im Zeichen von Musik und Diskurs.

Mit dem Leitthema „Vital Signs“ richtet das Elevate Festival 2026 den Blick auf die Gegenwart und auf ihre Belastungen. Im Zentrum steht die Frage, wie sich Lebendigkeit in einer Zeit von Dauerkrisen, Leistungsdruck und kollektiver Erschöpfung neu denken lässt. Das Diskursprogramm verbindet Kultur, Politik, Wissenschaft und Aktivismus und lädt dazu ein, bestehende Narrative zu hinterfragen.

Vielversprechende Eröffnung

Erstmals ist die Festivaleröffnung vollständig in das reguläre Programm eingebettet. Sie findet am Donnerstag in der Helmut-List-Halle statt. Die Eröffnungsrede hält die Autorin und Journalistin Seyda Kurt, durch den Abend führt Wissenschaftskommunikator und „Science Buster“ Martin Moder. Für einen besonderen musikalischen Akzent sorgt die Aufführung von Steve Reichs „Music for 18 Musicians“.

Elevate 2026: Internationale Acts, starke Stimmen, große Namen

Auch musikalisch setzt das Elevate Festival 2026 klare Akzente. Den Abschluss bildet am Sonntag ein Auftritt von Marc Almond. Davor stehen unter anderem Anika, Herbert & Momoko, Amnesia Scanner, Freeka Tet, PLF, Cabaret Voltaire und Maxime Denuc auf dem Programm. Elektronische Musik, Avantgarde und Pop treffen dabei auf experimentelle Formate und ungewöhnliche Spielorte in der ganzen Stadt. Ebenso breit aufgestellt zeigt sich das Diskursprogramm. Internationale Stimmen wie Jol Thoms, Cathryn Clüver Ashbrook, Simon(e) van Saarloos und Andrea Schöne diskutieren zentrale Fragen unserer Zeit, von politischer Macht über gesellschaftlichen Wandel bis zu neuen Formen von Widerstand und Solidarität. Das ganze Programm gibt es hier: https://elevate.at/de/detail/news/volles-programm-online/

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.02.2026 um 15:04 Uhr aktualisiert