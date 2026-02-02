Merkur Eishalle B in Graz: Ganzjahresbetrieb sorgt für Lob und Kritik

Die Merkur Eishalle B in Graz bleibt erstmals auch über den April hinaus geöffnet. Der Ganzjahresbetrieb soll bessere Trainingsbedingungen für den Eissport bringen, sorgt aber wegen Energieverbrauch und Kosten für Kritik.

Die ganzjährige Öffnung soll vor allem Eissportvereinen und Leistungssportler planbare Trainingsbedingungen bieten. Zusätzlich wird geprüft, ob weitere Kurse angeboten werden können. Ergänzend dazu kann die Eishalle A im Merkur Eisstadion zu bestimmten Zeiten für Trockentraining auf Parkettboden genutzt werden.

Sportstadtrat sieht Stärkung des Eissportstandorts

Sportstadtrat Kurt Hohensinner spricht von einem wichtigen Schritt für den Grazer Eissport. „Mit der ganzjährigen Öffnung der Eishalle B schaffen wir stabile Rahmenbedingungen für den Trainings- und Leistungsbetrieb und stärken den Eissportstandort Graz nachhaltig“, betont er, so aus einem Bericht des Grazer. Erstmals sei damit ein durchgehender Trainingsbetrieb über die gesamte Saison hinweg möglich. Auch aus dem Eissport selbst kam zuletzt Rückenwind. Hinweise auf einen möglichen Ganzjahresbetrieb hatte es bereits Mitte Jänner gegeben, unter anderem im Umfeld der Eiskunstlauf-Europameisterschaft in Graz. Nun ist klar: Die Halle B bleibt tatsächlich offen.

© Stadt Graz/Fischer Sportstadtrat Kurt Hohensinner spricht von einem wichtigen Schritt für den Grazer Eissport.

NEOS warnen vor Klima- und Kostenfolgen

Kritik kommt von den Grazer NEOS. Fraktionsvorsitzender Philipp Pointner fordert Klarheit über Energieverbrauch und Finanzierung. „Ein Sommerbetrieb der Eishalle ist nur dann vertretbar, wenn er klimaneutral und kostendeckend erfolgt“, sagt Pointner. Aus Sicht der NEOS müsse der notwendige Energiebedarf vollständig erneuerbar erzeugt werden oder über klimafreundliche Lösungen wie Fernkälte abgedeckt sein. Pointner warnt vor einem falschen Signal in Zeiten steigender Strompreise und knapper öffentlicher Mittel. Es sei schwer vermittelbar, wenn energieintensive Infrastruktur im Sommer betrieben werde, während viele Grazer mit hohen Energiekosten zu kämpfen hätten. Zudem verweist er auf die angespannte Situation anderer Eishallen in der Steiermark, von denen zuletzt mehrere aus finanziellen Gründen schließen mussten oder stark unter Druck stehen. Verwundert zeigen sich die NEOS auch darüber, dass ein möglicher Ganzjahresbetrieb bislang weder im Gemeinderat noch öffentlich umfassend diskutiert worden sei. „Ein Vorhaben mit dieser energie- und budgetpolitischen Dimension gehört transparent erklärt“, so Pointner.

©NEOS Steiermark Kritik kommt von den Grazer NEOS. Fraktionsvorsitzender Philipp Pointner fordert Klarheit über Energieverbrauch und Finanzierung.

Schriftliche Anfrage angekündigt

Die NEOS kündigten daher eine schriftliche Anfrage an die Stadtregierung an. Geklärt werden soll, woher die Energie für den Sommerbetrieb stammt, welche laufenden Kosten entstehen und wie diese finanziert werden. Pointner hält fest: „Sommereislaufen ist nur unter sehr strengen Voraussetzungen denkbar. Wenn ein Betrieb mit sauberer Energie und wirtschaftlicher Vernunft nicht sichergestellt ist, lehnen wir ihn klar ab.“