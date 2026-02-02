Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt eine Burgerista-Filiale am Grazer Jakomiplatz.
Es gibt einen Nachfolger für die ehemaligen Räumlichkeiten des Burgerista am Grazer Jakominiplatz.
Graz
02/02/2026
Eröffnung heuer

Neustart am Jakominiplatz: Nachfolger für Burgerista-Filiale gefunden

Am Grazer Jakominiplatz steht ein markanter Wechsel bevor. In den ehemaligen Räumlichkeiten der Burgerista-Filiale entsteht ein neues Spielcasino. Der Betreiber Panther Gaming plant den Start noch im Laufe dieses Jahres.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(168 Wörter)

Am Grazer Jakominiplatz deutet sich ein deutlicher Wandel an. Wo bis vor kurzem noch Burger serviert wurden, entsteht derzeit ein Spielcasino, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Die laufenden Umbauarbeiten lassen den Neustart bereits erahnen, nun ist er auch offiziell bestätigt: In die frühere Burgerista-Filiale zieht ein Casino ein. Betreiber wird das Unternehmen Panther Gaming, das den Standort aktuell umbaut. Ein konkreter Eröffnungstermin steht noch nicht fest. Fix ist: Der Start soll noch heuer erfolgen.

Burgerista eröffnete erst 2024

Die betroffenen Räumlichkeiten waren noch nicht lange gastronomisch genutzt. Die Burgerista hatte ihre Filiale am Jakominiplatz erst im Oktober 2024 eröffnet. Fest steht, dass der Standort nun eine völlig neue Ausrichtung erhält. Mit dem geplanten Casino setzt Panther Gaming auf eine stark frequentierte Lage. Der Jakominiplatz zählt zu den zentralsten Verkehrsknotenpunkten der Stadt Graz und ist täglich Treffpunkt tausender Menschen. Der neue Betrieb wird das Bild des Platzes damit erneut verändern.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: