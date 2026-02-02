Neustart am Jakominiplatz: Nachfolger für Burgerista-Filiale gefunden

Am Grazer Jakominiplatz steht ein markanter Wechsel bevor. In den ehemaligen Räumlichkeiten der Burgerista-Filiale entsteht ein neues Spielcasino. Der Betreiber Panther Gaming plant den Start noch im Laufe dieses Jahres.

Am Grazer Jakominiplatz deutet sich ein deutlicher Wandel an. Wo bis vor kurzem noch Burger serviert wurden, entsteht derzeit ein Spielcasino, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Die laufenden Umbauarbeiten lassen den Neustart bereits erahnen, nun ist er auch offiziell bestätigt: In die frühere Burgerista-Filiale zieht ein Casino ein. Betreiber wird das Unternehmen Panther Gaming, das den Standort aktuell umbaut. Ein konkreter Eröffnungstermin steht noch nicht fest. Fix ist: Der Start soll noch heuer erfolgen.

Burgerista eröffnete erst 2024

Die betroffenen Räumlichkeiten waren noch nicht lange gastronomisch genutzt. Die Burgerista hatte ihre Filiale am Jakominiplatz erst im Oktober 2024 eröffnet. Fest steht, dass der Standort nun eine völlig neue Ausrichtung erhält. Mit dem geplanten Casino setzt Panther Gaming auf eine stark frequentierte Lage. Der Jakominiplatz zählt zu den zentralsten Verkehrsknotenpunkten der Stadt Graz und ist täglich Treffpunkt tausender Menschen. Der neue Betrieb wird das Bild des Platzes damit erneut verändern.