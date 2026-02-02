Books4Life: Warum ein Buchladen, der hilft, jetzt selbst Hilfe braucht

Nach einem überraschenden Auszug steht Books4Life Graz vor einem Neustart. Der karitative Buchladen zieht in einen neuen Standort und sammelt Unterstützung, um weiterhin günstige Bücher anzubieten und soziale Projekte zu fördern.

Was 2010 mit einer Idee von Studierenden begann, ist heute ein fixer Bestandteil der Grazer Vereinskultur. Inspiriert vom niederländischen Vorbild wurde Books4Life Graz als gemeinnütziger Verein gegründet, mit einem einfachen, aber wirkungsvollen Konzept: gespendete Bücher günstig weiterverkaufen und den Erlös an soziale Einrichtungen spenden.

Shop muss geräumt werden

Der erste kleine Laden eröffnete im Foyer der Bibliothek der Karl-Franzens-Universität. 2016 folgte der Umzug ins Quartier Leech der Katholischen Hochschulgemeinschaft, das bis Dezember 2025 ein Zuhause für tausende Bücher und noch mehr Begegnungen war. Anfang Jänner kam dann der Einschnitt: Der Shop musste aufgrund von Eigenbedarf kurzfristig geräumt werden.

Neuer Standort, gleiche Idee

Nun beginnt ein neues Kapitel. Books4Life Graz zieht in die Leonhardstraße in St. Leonhard, in unmittelbare Nähe zur Karl-Franzens-Universität und zur Kunstuni. Der neue Standort soll nicht nur Studierende, sondern alle Menschen ansprechen, die Bücher lieben und jene, die mit ihrem Kauf Gutes tun wollen. Der Verein besteht ausschließlich aus Freiwilligen, die sich ehrenamtlich engagieren. Diese Arbeit hat Wirkung gezeigt: Seit 2010 nahm Books4Life Graz 160.067 Euro ein, davon wurden 147.416 Euro gespendet. Allein 2025 konnten trotz schwieriger Rahmenbedingungen fünf Organisationen unterstützt werden, darunter die Volkshilfe Steiermark, Rettet das Kind Steiermark und der Hospizverein Steiermark.

Mehr als Bücher verkaufen

Books4Life steht für mehr als günstige Bücher. Der Großteil der Werke kostet zwischen 1 und 5 Euro, damit wird Literatur auch für Menschen mit wenig Geld zugänglich. Gleichzeitig wird Armut bekämpft, Umwelt geschont und Gemeinschaft gelebt. Bücher bekommen ein zweites Leben, Menschen kommen ins Gespräch. In den vergangenen 15 Jahren unterstützte der Verein zahlreiche Einrichtungen, darunter SOS-Kinderdorf, Frauenhäuser Steiermark, VinziHelp oder den Verein für Gedenkkultur – Stolpersteine Graz. Rund 80 Prozent der Einnahmen fließen direkt in soziale Projekte.

Crowdfunding für den Neustart

Damit dieses Modell auch am neuen Standort funktioniert, braucht es Unterstützung. Um die laufenden Kosten wie Miete, Energie, Versicherung, Ausstattung und notwendige Umbauten stemmen zu können, hat Geschäftsführer Florian Kutej eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Ziel ist es, die ersten sechs Monate finanziell abzusichern und den Neustart ohne existenziellen Druck zu ermöglichen. Hier geht es zum Link: https://www.gofundme.com/f/ein-neuer-shop-fur-books4life. Mit dem neuen Shop plant Books4Life nicht nur den Verkauf von Büchern, sondern auch Lesungen, Flohmärkte, Ausstellungen und Workshops. Der Raum soll ein Treffpunkt werden, für Buchclubs, Gespräche, gemeinsames Arbeiten und kulturellen Austausch. Neben finanzieller Unterstützung freut sich der Verein auch über neue freiwillige Helfer sowie ab März wieder über Bücherspenden. Jede Unterstützung trägt dazu bei, dass Books4Life Graz auch in Zukunft ein Ort bleibt, an dem kleine Beiträge Großes bewirken.