GAK 1902 verstärkt Mittelfeld: Mathias Olesen kommt per Leihe

Der GAK rüstet im zentralen Mittelfeld nach. Mit Mathias Olesen kommt ein Spieler nach Graz, der trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrung mitbringt. Olesen soll dem Team vor allem Stabilität und Struktur im Spiel nach vorne geben.

Von Luxemburg bis Bundesliga

Der gebürtige Däne zog bereits im Kindesalter nach Luxemburg und machte dort seine ersten Schritte im Fußball. Über die Jugendstationen von Racing FC Union und Eintracht Trier führte sein Weg in die Akademie des 1. FC Köln. Bei den Geißböcken schaffte Olesen den Sprung in die Kampfmannschaft und kam bereits früh zu Einsätzen in der deutschen Bundesliga. Nach einer Leihe zum Yverdon Sport FC in der Schweiz kehrte der defensive Mittelfeldspieler nach Köln zurück. Mit dem FC gelang ihm 2025 der direkte Wiederaufstieg ins deutsche Oberhaus. Insgesamt kommt Olesen auf 36 Einsätze für das luxemburgische Nationalteam.

Erfahrung trotz jungen Alters

Im vergangenen Sommer wechselte Olesen zur SpVgg Greuther Fürth. Für das „Kleeblatt“ absolvierte er insgesamt 14 Pflichtspiele in Bundesliga und DFB-Pokal. Nun folgt der nächste Schritt, erstmals ins Ausland, nach Österreich. Sportdirektor Tino Wawra zeigt sich überzeugt vom Neuzugang: „Mathias ist ein echter Stabilisator vor der Abwehr. Ein sehr intelligenter Spieler mit viel Erfahrung in wichtigen Spielen trotz seines Alters. Ich bin sicher, dass er uns auch als Typ verbessert und uns dabei helfen wird, unsere Ziele zu erreichen.“

Olesen: „Der GAK passt gut zu mir“

Auch der Spieler selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe. „Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe mich im Vorfeld genau über den GAK informiert. Ich war lange in Köln und der GAK ist ebenfalls ein sehr emotionaler Klub, das passt gut zu mir“, sagt Olesen. Sein Ziel ist klar: „Ich will vom ersten Tag an meinen Teil dazu beitragen, dass wir in der Liga bleiben und unsere Ziele erreichen.“ Der luxemburgisch-dänische Doppelstaatsbürger wechselt bis Saisonende nach Graz. Der GAK besitzt zudem eine Kaufoption, um Olesen langfristig zu binden.