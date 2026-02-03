Über 100.000 Downloads: Diese App hilft Grazern mit ihrem Müll

Müll rausbringen vergessen? Falsch getrennt? In Graz passiert das immer seltener. Die Graz Abfall-App wurde bereits über 100.000-mal heruntergeladen und erleichtert vielen Grazern den Umgang mit ihrem Mist.

Was haben leere Joghurtbecher, Bioabfall und Sperrmüll gemeinsam? In Graz landen sie immer öfter zuerst am Smartphone. Die Graz Abfall-App wurde bis Ende Dezember 2025 genau 102.838-mal heruntergeladen. Allein im Vergleich zu 2024 kamen 17.118 neue Nutzer dazu. Seit dem Start im Mai 2019 hat sich die App still und leise zu einem Fixpunkt im Grazer Alltag entwickelt.

Erinnern statt Nachdenken

Die Idee dahinter ist simpel: weniger Grübeln, mehr richtig machen. Die App zeigt Abfuhrtermine an, schickt Erinnerungen und erklärt im Abfall-ABC, was wohin gehört. Ohne Registrierung, kostenlos und ziemlich selbsterklärend. Auch Kampagnen wie jene zur Bioabfall-Trennung haben dazu beigetragen, dass sich immer mehr Grazer:innen die App aufs Handy holen.

Nachhaltigkeit beginnt beim Mistkübel

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) bringt es so auf den Punkt: „Nachhaltigkeit beginnt im Alltag – und genau dort setzt die Graz Abfall-App an.“ Die App helfe dabei, Abfälle zu vermeiden und richtig zu trennen. Besonders die Re-Use-Angebote seien etwas, das man sich genauer anschauen sollte.

©Holding Graz/Foto Fischer Maria Ortner, Judith Schwentner, Gert Heigl, Alice Loidl (v. l.)

Günstiger entsorgen im Ressourcenpark

Wer größere Mengen loswerden will, profitiert doppelt. Über die App gibt es fünf vergünstigte Einfahrten pro Jahr in die Reststoff-Zone des Ressourcenparks Graz, etwa für Sperrmüll, Bauschutt oder Strauchschnitt. Dieses Angebot wird fleißig genutzt: 339.529 Einfahrten wurden dort 2025 gezählt, im Schnitt 1.132 pro Tag. Seit der Eröffnung im Oktober 2022 haben sich bereits mehr als 90.000 Personen für die vergünstigte Einfahrt registriert.

Wenn Digitalisierung tatsächlich hilft

Holding Graz-CEO Gert Heigl sieht den Erfolg als klares Zeichen: „Mehr als 100.000 Downloads bestätigen, dass wir mit der App komplexe kommunale Dienstleistungen einfach und alltagstauglich zugänglich machen.“ Auch Vorstandsdirektorin Alice Loidl setzt auf digitale Lösungen. „Das zeigt, wie digitale Services und moderne Entsorgungsinfrastruktur erfolgreich Hand in Hand gehen können“, sagt sie mit Blick auf die starke Nutzung im Ressourcenpark. Dort werden auf rund 20.000 Quadratmetern mehr als 80 Abfallarten gesammelt und getrennt – von der Re-Use-Zone bis zu den Problemstoffen. Kurz gesagt: In Graz wird Müll zwar nicht weniger, aber zumindest schlauer entsorgt.