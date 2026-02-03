Notbremsen-Vorfall in Graz: Tatverdächtiger meldet sich selbst

Nach dem schweren Sturz einer 79-jährigen Frau in einer Grazer Straßenbahn gibt es eine neue Wendung. Der Mann meldete sich nun selbst bei der Polizei.

Der Vorfall ereignete sich am 27. November 2025 im Bezirk Lend. Gegen 13 Uhr war eine 79-jährige Grazerin mit der Straßenbahnlinie 1 in Richtung UKH Graz unterwegs. Auf Höhe der Annenstraße 54 kam es während der Fahrt zu einer Notbremsung. Die Frau stürzte dabei und wurde schwer verletzt. Nach der Erstversorgung brachte man sie ins UKH Graz. 5 Minuten berichtete: Frau in Straßenbahn schwer verletzt: Polizei sucht diesen Mann.

Ermittlungen führten zunächst nicht weiter

Da zunächst unklar war, wer die Notbremse betätigt hatte, ging die Polizei von einem unbekannten Täter aus. Die Ermittlungen blieben vorerst erfolglos. Aus diesem Grund ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung von Lichtbildern an. Die Polizei hoffte auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Identität des Mannes.

Verdächtiger meldet sich selbst

Nun hat sich der Tatverdächtige eigenständig bei der Polizei gemeldet. Laut Landespolizeidirektion Steiermark handelt es sich um einen 29-jährigen Mann mit Wohnsitz in Graz. Er gab gegenüber den Ermittlern an, dass er das Betätigen der Notbremse nicht wahrgenommen habe beziehungsweise „kein absichtliches Betätigen stattfand“.